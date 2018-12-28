Алена Водонаева показала в Instagram, что ее породистый кот постоянно пьет из унитаза
Звезда реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева заявила, что не стесняется того, что у ее домашнего питомца есть «грязные привычки».
Всем известно, что только благодаря своему обаянию, удаче и харизме Водонаевой удалось остаться популярной и востребованной даже после своего ухода с телепроекта «Дом-2». Не так давно Алена официально презентовала свою книгу «Голая», первый тираж которой преданные фанаты телезнаменитость разобрали за считанные дни.
Бывшая участница телестройки даже высылала некоторым своим покупателям специальные открытки, в которых не только благодарила поклонников за то, что они выбрали именно ее творчество, но и писала все послания лично.
По мнению интернет-пользователей, Водонаева в последнее время слишком много времени начала посвящать своей работе и бизнесу, при этом напрочь позабыв о любимом супруге и единственном сыне. А один из недавних Stories Алены, который она разместила у себя на страничке в Instagram, и вовсе шокировал фолловеров.
Дело в том, что на записи породистый кот знаменитости пьет из унитаза. Сама Алена подчеркивает, что уже давно привыкла к тому, что Эскобар пьет воду только из унитаза, поэтому перестала придавать этому особое значение.
Как оказалось, бездействие Водонаевой разозлило многих пользователей Сети, которые поспешили указать звезде на то, что это «не гигиенично».
Всем известно, что только благодаря своему обаянию, удаче и харизме Водонаевой удалось остаться популярной и востребованной даже после своего ухода с телепроекта «Дом-2». Не так давно Алена официально презентовала свою книгу «Голая», первый тираж которой преданные фанаты телезнаменитость разобрали за считанные дни.
Бывшая участница телестройки даже высылала некоторым своим покупателям специальные открытки, в которых не только благодарила поклонников за то, что они выбрали именно ее творчество, но и писала все послания лично.
По мнению интернет-пользователей, Водонаева в последнее время слишком много времени начала посвящать своей работе и бизнесу, при этом напрочь позабыв о любимом супруге и единственном сыне. А один из недавних Stories Алены, который она разместила у себя на страничке в Instagram, и вовсе шокировал фолловеров.
Дело в том, что на записи породистый кот знаменитости пьет из унитаза. Сама Алена подчеркивает, что уже давно привыкла к тому, что Эскобар пьет воду только из унитаза, поэтому перестала придавать этому особое значение.
Как оказалось, бездействие Водонаевой разозлило многих пользователей Сети, которые поспешили указать звезде на то, что это «не гигиенично».
«Водонаева, тебя вообще ничего не смущает? Гигиеной, я так понимаю, в вашем доме даже не «пахнет!» - подметила одна из подписчиц Водонаевой.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:08