Алена Водонаева показала в Instagram, что ее породистый кот постоянно пьет из унитаза

«Водонаева, тебя вообще ничего не смущает? Гигиеной, я так понимаю, в вашем доме даже не «пахнет!» - подметила одна из подписчиц Водонаевой.





Всем известно, что только благодаря своему обаянию, удаче и харизме Водонаевой удалось остаться популярной и востребованной даже после своего ухода с телепроекта «Дом-2». Не так давно Алена официально презентовала свою книгу «Голая», первый тираж которой преданные фанаты телезнаменитость разобрали за считанные дни.Бывшая участница телестройки даже высылала некоторым своим покупателям специальные открытки, в которых не только благодарила поклонников за то, что они выбрали именно ее творчество, но и писала все послания лично.По мнению интернет-пользователей, Водонаева в последнее время слишком много времени начала посвящать своей работе и бизнесу, при этом напрочь позабыв о любимом супруге и единственном сыне. А один из недавних Stories Алены, который она разместила у себя на страничке в Instagram, и вовсе шокировал фолловеров.Дело в том, что на записи породистый кот знаменитости пьет из унитаза. Сама Алена подчеркивает, что уже давно привыкла к тому, что Эскобар пьет воду только из унитаза, поэтому перестала придавать этому особое значение.Как оказалось, бездействие Водонаевой разозлило многих пользователей Сети, которые поспешили указать звезде на то, что это «не гигиенично».