Екатерина Колисниченко поддержала Романа Капаклы в конкурсе «Человек года»

«Я хотела, чтобы выиграла беременная девочка, но считаю, что так честнее – дать квартиру не тому, кого жалко, а реальному человеку», - заявила Катя.





Многим зрителям не понравился итог конкурса, о чем они, не стесняясь, писали в социальных сетях. Высказались и многие бывшие участники реалити-шоу.В частности, Оксана Ряска заявила, что жилье в столице должна была получить именно Алена, так как Рома молодой и здоровый парень и имеет все необходимое для того, чтобы приобрести себе жилье самостоятельно, а вот молодая девушка, да еще и с грудным ребенком на руках, вряд ли в ближайшее время сможет позволить себе купить квартиру в Москве.А вот Маргарита Овсянникова считает, что Савкиной для того, чтобы жить в достатке и не уезжать из столицы, достаточно просто удачно выйти замуж, а вот Роме придется несколько лет лезть из кожи вон, чтобы прокормить себя и Марину Африкантову, а также купить жилье.А на днях высказаться по этому поводу решила и Екатерина Колисниченко, которая изначально не планировала говорить о результатах «Человека года», но после того, как в эфир вышел выпуск шоу «Бородина против Бузовой», в котором ведущие пытались обвинить Капаклы в том, что он не проявил сострадание к беременной девушке и не уступил ей свою победу, она не стала молчать.Она также призналась, что верит в искренность пары Ромы и Марины Африкантовой и думает, что они непременно станут мужем и женой.