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Екатерина Колисниченко поддержала Романа Капаклы в конкурсе «Человек года»

Несколько дней назад на телепроекте «Дом-2» закончился конкурс «Человек года» победителем которого стал Роман Капаклы. Парень выиграл заветную квартиру в Москве, а беременная Алена Савкина получила денежный приз зрительских симпатий в размере 20 тысяч рублей.

Многим зрителям не понравился итог конкурса, о чем они, не стесняясь, писали в социальных сетях. Высказались и многие бывшие участники реалити-шоу.

Екатерина Колисниченко поддержала Романа Капаклы в конкурсе «Человек года»

В частности, Оксана Ряска заявила, что жилье в столице должна была получить именно Алена, так как Рома молодой и здоровый парень и имеет все необходимое для того, чтобы приобрести себе жилье самостоятельно, а вот молодая девушка, да еще и с грудным ребенком на руках, вряд ли в ближайшее время сможет позволить себе купить квартиру в Москве.

А вот Маргарита Овсянникова считает, что Савкиной для того, чтобы жить в достатке и не уезжать из столицы, достаточно просто удачно выйти замуж, а вот Роме придется несколько лет лезть из кожи вон, чтобы прокормить себя и Марину Африкантову, а также купить жилье.

Екатерина Колисниченко поддержала Романа Капаклы в конкурсе «Человек года»

А на днях высказаться по этому поводу решила и Екатерина Колисниченко, которая изначально не планировала говорить о результатах «Человека года», но после того, как в эфир вышел выпуск шоу «Бородина против Бузовой», в котором ведущие пытались обвинить Капаклы в том, что он не проявил сострадание к беременной девушке и не уступил ей свою победу, она не стала молчать.

«Я хотела, чтобы выиграла беременная девочка, но считаю, что так честнее – дать квартиру не тому, кого жалко, а реальному человеку», - заявила Катя.

Она также призналась, что верит в искренность пары Ромы и Марины Африкантовой и думает, что они непременно станут мужем и женой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:45

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