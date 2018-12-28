Звезда «Дома-2» Владимир Гаути заявил, что намерен в 2019 году жениться на модели из Швейцарии

Не так давно Владимир сообщил поклонникам, что наконец-то встретил ту девушку, которая делает его не только очень счастливым, но и вдохновляет его совершать невероятные поступки.Не секрет, что до недавнего времени Гаути являлся одним из самых завидных домовских холостяков, который после реалити-шоу смог полностью реализовать свои амбиции. Владимир начал снимать различные комичные вайны, которые буквально за несколько минут после выхода облетают все социальные сети, занялся благотворительностью, а также приобрел новенький автомобиль Porsche Panamera, на тюнинг которого не пожалел порядка 5 миллионов рублей.Напомним, что на проекте Гаути встречался с Екатериной Гужвинской, которая то и дело заявляла, что ей нужен «мужчина, а не мальчик». После расставания с Катей, Владимир заявил, что устал от таких отношений и намерен на некоторое время взять «таймаут» и насладиться холостяцкой жизнью.Впрочем, как оказалось, недолго экс-участник наслаждался беззаботным существованием. Недавно Владимир рассказал фанатам, что начал встречаться с моделью из Швейцарии, которую настолько сильно полюбил, что решил в 2019 году узаконить с ней отношения.На данный момент Гаути со своей новой девушкой отдыхают в Доминикане, где влюбленные планируют встретить Новый 2019 год. По словам Владимира, даже тот факт, что он знаком со своей новой избранницей всего неделю, не мешает им уже начать планировать свадьбу.