Звезда «Дома-2» Владимир Гаути заявил, что намерен в 2019 году жениться на модели из Швейцарии
Экс-участник телестройки «Дом-2» Владимир Гаути заговорил о женитьбе.
Не так давно Владимир сообщил поклонникам, что наконец-то встретил ту девушку, которая делает его не только очень счастливым, но и вдохновляет его совершать невероятные поступки.
Не секрет, что до недавнего времени Гаути являлся одним из самых завидных домовских холостяков, который после реалити-шоу смог полностью реализовать свои амбиции. Владимир начал снимать различные комичные вайны, которые буквально за несколько минут после выхода облетают все социальные сети, занялся благотворительностью, а также приобрел новенький автомобиль Porsche Panamera, на тюнинг которого не пожалел порядка 5 миллионов рублей.
Напомним, что на проекте Гаути встречался с Екатериной Гужвинской, которая то и дело заявляла, что ей нужен «мужчина, а не мальчик». После расставания с Катей, Владимир заявил, что устал от таких отношений и намерен на некоторое время взять «таймаут» и насладиться холостяцкой жизнью.
Впрочем, как оказалось, недолго экс-участник наслаждался беззаботным существованием. Недавно Владимир рассказал фанатам, что начал встречаться с моделью из Швейцарии, которую настолько сильно полюбил, что решил в 2019 году узаконить с ней отношения.
На данный момент Гаути со своей новой девушкой отдыхают в Доминикане, где влюбленные планируют встретить Новый 2019 год. По словам Владимира, даже тот факт, что он знаком со своей новой избранницей всего неделю, не мешает им уже начать планировать свадьбу.
Не так давно Владимир сообщил поклонникам, что наконец-то встретил ту девушку, которая делает его не только очень счастливым, но и вдохновляет его совершать невероятные поступки.
Не секрет, что до недавнего времени Гаути являлся одним из самых завидных домовских холостяков, который после реалити-шоу смог полностью реализовать свои амбиции. Владимир начал снимать различные комичные вайны, которые буквально за несколько минут после выхода облетают все социальные сети, занялся благотворительностью, а также приобрел новенький автомобиль Porsche Panamera, на тюнинг которого не пожалел порядка 5 миллионов рублей.
Напомним, что на проекте Гаути встречался с Екатериной Гужвинской, которая то и дело заявляла, что ей нужен «мужчина, а не мальчик». После расставания с Катей, Владимир заявил, что устал от таких отношений и намерен на некоторое время взять «таймаут» и насладиться холостяцкой жизнью.
Впрочем, как оказалось, недолго экс-участник наслаждался беззаботным существованием. Недавно Владимир рассказал фанатам, что начал встречаться с моделью из Швейцарии, которую настолько сильно полюбил, что решил в 2019 году узаконить с ней отношения.
На данный момент Гаути со своей новой девушкой отдыхают в Доминикане, где влюбленные планируют встретить Новый 2019 год. По словам Владимира, даже тот факт, что он знаком со своей новой избранницей всего неделю, не мешает им уже начать планировать свадьбу.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:42