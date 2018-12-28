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Наследница Витаса Алла серьезно занимается тхэквондо

В последнее время имя певца Витаса было связано с вереницей громких скандалов, но потом он сменил имидж и записал новый трек Roll With the Beat. Знаменитость порадовал фанатов новым сюжетом в Instagram, показав, как его наследница Алла серьезно занимается тхэквондо.
Наследница Витаса Алла серьезно занимается тхэквондо

Исполнитель вместе с семьей отдыхает в ОАЭ, но даже там юная спортсменка не прекращает занятия. В ролике видно, что она ритмично выполняет упражнения под музыку, стоя в пижаме возле ночного бассейна в отеле. Сам Витас шутливо отметил, что потом его дочь прекрасно спит.

Подписчики были в восторге от способностей 9-летней девочки. Они написали много лестных комплиментов в ее адрес, назвав ее красивой и талантливой личностью, похожей на звездного отца. Пользователи Сети даже считают, что: “ Элементы тхэквондо в джакузи, возле бассейна в шлепках? Хорошая идея”, проча наследнице звезды место телохранителя главы страны в будущем.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:24

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