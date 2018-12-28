Наследница Витаса Алла серьезно занимается тхэквондо

Исполнитель вместе с семьей отдыхает в ОАЭ, но даже там юная спортсменка не прекращает занятия. В ролике видно, что она ритмично выполняет упражнения под музыку, стоя в пижаме возле ночного бассейна в отеле. Сам Витас шутливо отметил, что потом его дочь прекрасно спит.Подписчики были в восторге от способностей 9-летней девочки. Они написали много лестных комплиментов в ее адрес, назвав ее красивой и талантливой личностью, похожей на звездного отца. Пользователи Сети даже считают, что: “ Элементы тхэквондо в джакузи, возле бассейна в шлепках? Хорошая идея”, проча наследнице звезды место телохранителя главы страны в будущем.