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Учёные рассказали 10 интересных фактов из истории Нового года

По сложившейся веками традиции Новый год празднуется в ночь с 31 декабря на 1 января, символизируется ёлкой, подарками, Дедом Морозом и Снегурочкой. Но так было далеко не всегда, российские учёные рассказали о 10 интересных фактах из истории праздника, которые мало кому известны.

Учёные рассказали 10 интересных фактов из истории Нового года

1. По утверждениям учёных-историков, традиции празднования Нового года возникли около четырёх тысяч лет и первыми его начали отмечать в Месопотамии. Через какое-то время эта традиция прижилась в Древнем Риме, где верховный жрец сам выбирал дату празднования. Вскоре эта дата у римлян стала единой и приходилась на первое марта, а в 153 году до нашей эры праздник перенесли на 1 января – день принятия присяги новым консулом.

2. Традицию дарить в Новый год подарки придумали римляне. Они отмечали праздник весело и с размахом, с народными гуляньями и угощениями. Вначале было принято дарить еду, потом более распространённым презентом стали деньги. Древние историки пишут, императорам дарились в этот день поистине царские подарки – сундуки, набитые золотыми монетами.

3. На Руси Новый год до 1492 года отмечали, как и у римлян первого марта, потом перенесли на сентябрь. В 1700 году по указу царя Петра l днём праздника стало 1 января, сопровождавшееся неделей каникул и веселья.

Учёные рассказали 10 интересных фактов из истории Нового года

4. Привычная всем новогодняя ёлка также нововведение Петра l, хотя он не указывал, какое именно должно быть дерево. Причём они должны были ставиться перед воротами, а не в доме, и не украшаться, так как сами по себе уже должны были быть украшением праздничной недели.

5. Традиция вешать ёлку вверх тормашками и под потолком совсем не нова, она была известна ещё в средневековой Европе. Тогда её вешали именно так, украшали пряниками и конфетами, а дети подпрыгивали и доставали себе угощение.

6. Новогодняя ёлка появилась в Европе почти на триста лет раньше, чем на Руси, благодаря «отцу» протестантов Мартину Лютеру. Ветви люди украшали свечами, а верхушку Вифлеемской звездой, чтобы традиция быстрее прижилась среди христиан.

Учёные рассказали 10 интересных фактов из истории Нового года

7. После смерти Петра l о традиции ставить ёлку «благополучно забыли» и вспомнили только при Екатерине ll. В 1830 году русский царь Николай ll возродил «государственную ёлку», а примерно через десять лет, живущие в Петербурге немцы, первыми занесли новогоднее дерево в помещение, и таким образом положили начало традиции ставить его в доме.

8. Изначально на Руси ёлка не украшалась и только в конце 19 века на неё начали вешать конфеты, яблоки и прочие лакомства, как в Европе. Стеклянные шары и вовсе появились случайно – из-за неурожая яблок. Около ста лет назад баварские стеклодувы попробовали украсить ёлку выдутыми разноцветными стеклянными шарами, так и появились привычные всем новогодние украшения.

9. После революции 1917 года традиция украшать ёлку почти на двадцать лет попала под запрет из-за своей «буржуазности». В 1936 году при «содействии» Сталина «вето» сняли, а новогоднее дерево снова стало главным украшением праздника.

10. Как оказалось, Снегурочка вовсе не внучка Деда Мороза, он гораздо младше неё. Все привыкли к образу красавицы-внучки из сказочной пьесы Островского, а в фольклоре её зовут Кострома, и она древняя славянская богиня.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 22:00

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