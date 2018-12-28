Учёные рассказали 10 интересных фактов из истории Нового года





1. По утверждениям учёных-историков, традиции празднования Нового года возникли около четырёх тысяч лет и первыми его начали отмечать в Месопотамии. Через какое-то время эта традиция прижилась в Древнем Риме, где верховный жрец сам выбирал дату празднования. Вскоре эта дата у римлян стала единой и приходилась на первое марта, а в 153 году до нашей эры праздник перенесли на 1 января – день принятия присяги новым консулом.2. Традицию дарить в Новый год подарки придумали римляне. Они отмечали праздник весело и с размахом, с народными гуляньями и угощениями. Вначале было принято дарить еду, потом более распространённым презентом стали деньги. Древние историки пишут, императорам дарились в этот день поистине царские подарки – сундуки, набитые золотыми монетами.3. На Руси Новый год до 1492 года отмечали, как и у римлян первого марта, потом перенесли на сентябрь. В 1700 году по указу царя Петра l днём праздника стало 1 января, сопровождавшееся неделей каникул и веселья.4. Привычная всем новогодняя ёлка также нововведение Петра l, хотя он не указывал, какое именно должно быть дерево. Причём они должны были ставиться перед воротами, а не в доме, и не украшаться, так как сами по себе уже должны были быть украшением праздничной недели.5. Традиция вешать ёлку вверх тормашками и под потолком совсем не нова, она была известна ещё в средневековой Европе. Тогда её вешали именно так, украшали пряниками и конфетами, а дети подпрыгивали и доставали себе угощение.6. Новогодняя ёлка появилась в Европе почти на триста лет раньше, чем на Руси, благодаря «отцу» протестантов Мартину Лютеру. Ветви люди украшали свечами, а верхушку Вифлеемской звездой, чтобы традиция быстрее прижилась среди христиан.7. После смерти Петра l о традиции ставить ёлку «благополучно забыли» и вспомнили только при Екатерине ll. В 1830 году русский царь Николай ll возродил «государственную ёлку», а примерно через десять лет, живущие в Петербурге немцы, первыми занесли новогоднее дерево в помещение, и таким образом положили начало традиции ставить его в доме.8. Изначально на Руси ёлка не украшалась и только в конце 19 века на неё начали вешать конфеты, яблоки и прочие лакомства, как в Европе. Стеклянные шары и вовсе появились случайно – из-за неурожая яблок. Около ста лет назад баварские стеклодувы попробовали украсить ёлку выдутыми разноцветными стеклянными шарами, так и появились привычные всем новогодние украшения.9. После революции 1917 года традиция украшать ёлку почти на двадцать лет попала под запрет из-за своей «буржуазности». В 1936 году при «содействии» Сталина «вето» сняли, а новогоднее дерево снова стало главным украшением праздника.10. Как оказалось, Снегурочка вовсе не внучка Деда Мороза, он гораздо младше неё. Все привыкли к образу красавицы-внучки из сказочной пьесы Островского, а в фольклоре её зовут Кострома, и она древняя славянская богиня.