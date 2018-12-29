RM Sotheby’s на торги выставил уникальный гиперкар Bugatti EB110





Авто спустили с конвейера 24 года назад. Машина проехала 916 км. Организаторы данного мероприятия планируют продать этот автомобиль в начале 2019 года. Купе сконструировали на территории Германии в 1994 году. Заказчиком являлась одна из поклонниц марки. Через некоторое время авто было отвезено к японскому коллекционеру. Версию 6 лет назад привезли на территорию Швейцарии нынешнему хозяину. Пока отсутствует начальная цена на бренд.Аналогичную машину в 2016 году продали за $1 000 000. Гиперкар комплектуют двенадцатицилиндровым 3,5-литровым мотором на 610 л.с. Авто весит 1 400 кг. Bugatti EB110 до 100 км/час разгоняется за 3,26 сек. Максимальная скорость транспортного средства достигает 355 км/час. В общем производители создали 30 таких авто.