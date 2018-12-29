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RM Sotheby’s на торги выставил уникальный гиперкар Bugatti EB110

В рамках аукционного дома RM Sotheby’s на торги выставили уникальную версию гиперкара Bugatti EB110. Пробег данного транспортного средства составляет около 1000 км.

RM Sotheby’s на торги выставил уникальный гиперкар Bugatti EB110


Авто спустили с конвейера 24 года назад. Машина проехала 916 км. Организаторы данного мероприятия планируют продать этот автомобиль в начале 2019 года. Купе сконструировали на территории Германии в 1994 году. Заказчиком являлась одна из поклонниц марки. Через некоторое время авто было отвезено к японскому коллекционеру. Версию 6 лет назад привезли на территорию Швейцарии нынешнему хозяину. Пока отсутствует начальная цена на бренд.

Аналогичную машину в 2016 году продали за $1 000 000. Гиперкар комплектуют двенадцатицилиндровым 3,5-литровым мотором на 610 л.с. Авто весит 1 400 кг. Bugatti EB110 до 100 км/час разгоняется за 3,26 сек. Максимальная скорость транспортного средства достигает 355 км/час. В общем производители создали 30 таких авто.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00

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