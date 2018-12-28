Екатерина Варнава рассказала в Instagram о своем отдыхе в Дубае
Знаменитая российская телеведущая Екатерина Варнава в социальной сети Instagram поделилась впечатлениями об отдыхе в Дубае. Поклонники оценили счастливый вид артистки.
Екатерина Варнава поделилась со своими подписчиками впечатлениями об отдыхе в теплых краях. В Дубае телеведущая смогла расслабиться от работы и получить море хороших впечатлений от местных достопримечательностей, греясь под лучами теплого солнца. В ОАЭ она отправилась в компании своего возлюбленного Константина Мякинькова. Снимок одного из дней Варнава опубликовала в своем блоге Instagram и ниже подписала так: «Так что, если вы давно хотели увидеть официальное лицо российского экстрима – вот оно. Не благодарите».
Читатели блога Варнавы отметили, что на лица пары приятно смотреть, поскольку они светятся от счастья. Большинство фолловеров засыпали теледиву комплиментами, касающимися ее красоты.
Екатерина Варнава поделилась со своими подписчиками впечатлениями об отдыхе в теплых краях. В Дубае телеведущая смогла расслабиться от работы и получить море хороших впечатлений от местных достопримечательностей, греясь под лучами теплого солнца. В ОАЭ она отправилась в компании своего возлюбленного Константина Мякинькова. Снимок одного из дней Варнава опубликовала в своем блоге Instagram и ниже подписала так: «Так что, если вы давно хотели увидеть официальное лицо российского экстрима – вот оно. Не благодарите».
Читатели блога Варнавы отметили, что на лица пары приятно смотреть, поскольку они светятся от счастья. Большинство фолловеров засыпали теледиву комплиментами, касающимися ее красоты.