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Екатерина Варнава рассказала в Instagram о своем отдыхе в Дубае

Знаменитая российская телеведущая Екатерина Варнава в социальной сети Instagram поделилась впечатлениями об отдыхе в Дубае. Поклонники оценили счастливый вид артистки.
Екатерина Варнава рассказала в Instagram о своем отдыхе в Дубае

Екатерина Варнава поделилась со своими подписчиками впечатлениями об отдыхе в теплых краях. В Дубае телеведущая смогла расслабиться от работы и получить море хороших впечатлений от местных достопримечательностей, греясь под лучами теплого солнца. В ОАЭ она отправилась в компании своего возлюбленного Константина Мякинькова. Снимок одного из дней Варнава опубликовала в своем блоге Instagram и ниже подписала так: «Так что, если вы давно хотели увидеть официальное лицо российского экстрима – вот оно. Не благодарите».

Читатели блога Варнавы отметили, что на лица пары приятно смотреть, поскольку они светятся от счастья. Большинство фолловеров засыпали теледиву комплиментами, касающимися ее красоты.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:31

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