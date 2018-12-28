Верховный суд России обязал курящих жильцов выплачивать компенсации соседям





В данном случае компенсируется причиненный моральный вред. Обосновывая данное решение, представители суда отмечают, что каждый гражданин имеет право в собственном жилище на окружающую благоприятную среду, а также воздух, в котором нет табачного дыма. По заявлению представителей Верховного суда, курить в собственном жилище не запрещается. Но при этом следует следить, чтобы вредный дым не проникал в соседние квартиры, а также не причинял при этом неудобства соседям.В Верховном суде отмечают, что на такое постановление в дальнейшем могут ориентироваться суды в ходе принятия своих решений.