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Верховный суд России обязал курящих жильцов выплачивать компенсации соседям

Верховный суд России 28 декабря опубликовал постановление, что в случае попадания дыма от курения в чужие квартиры, курящим жильцам придётся выплачивать компенсации соседям по их требованию.

Верховный суд России обязал курящих жильцов выплачивать компенсации соседям


В данном случае компенсируется причиненный моральный вред. Обосновывая данное решение, представители суда отмечают, что каждый гражданин имеет право в собственном жилище на окружающую благоприятную среду, а также воздух, в котором нет табачного дыма. По заявлению представителей Верховного суда, курить в собственном жилище не запрещается. Но при этом следует следить, чтобы вредный дым не проникал в соседние квартиры, а также не причинял при этом неудобства соседям.

В Верховном суде отмечают, что на такое постановление в дальнейшем могут ориентироваться суды в ходе принятия своих решений.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:11

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