Звезда «Дома-2» Валерий Блюменкранц дал несколько советов Марату Башарову





По словам Валерия, он знает несколько методов, которые не единожды помогали ему избежать скандалов и рукоприкладства в своей семье.Вчера в Сети появилась информация, что Марат Башаров настолько сильно избил свою вторую супругу – Елизавету, что та попала в больницу с переломанным носом. После этой скандальной истории звезда «Дома-2» решил дать артисту несколько советов.Напомним, что ранее у Блюменкранца не единожды возникали ссоры с бывшей женой Татой Абрамсон, которые время от времени доходили до драк. По мнению Валерия, чтобы в семье не было рукоприкладства, мужчины должны выбирать себе таких женщин, которые не способны довести своего мужа до состояния, когда он может поднять на них руку.Впрочем, экс-участник телепроекта хорошо понимает, что женщин нельзя бить и тем более избивать их до такой степени, чтобы им приходилось обращаться за помощью в больницу. Как бы там ни было, но Валерий не стал исключать момент того, что некоторые женщины сами доводят своим мужчин до рукоприкладства.В пример Блюменкранц привел одну из участниц «Дома-2» - Юлию Романову, которая то и дело посылает всех мужчин «на три буквы». По словам бывшего супруга Таты, таких девушек хочется не то, что ударить, а даже «убить».