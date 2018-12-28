В Нью-Йорке после взрыва на трансформаторной подстанции небо приобрело голубой оттенок





Вследствие взрыва в окрестностях данной подстанции в итоге не стало света. Рейсы в аэропорту под названием «Ла-Гуардиа» перенесли по времени. В метрополитене также наблюдались задержки. Нью-Йоркские жители, помня о трагедии одиннадцатого сентября, перепугались и заговорили об очередном теракте. Ещё американцы предположили, что в Соединённых Штатах приземлились представители внеземной цивилизации.А вот в полиции Нью-Йорка опровергли данную версию. При этом представители противопожарной службы заявили, что взрыв случился на территории подстанции нью-йоркской энергетической фирмы, именуемой Consolidated Edison, а также не связан с внеземными цивилизациями.