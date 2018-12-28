Наташа Королева показала в Instagram, как наблюдает за салютом в Новокузнецке

Многие представители шоу-бизнеса в данный период времени загружены предновогодними съемками и корпоративами, в их число входит и Наташа Королева. Певица отправилась в холодный город Новокузнецк, чтобы порадовать зрителей своим выступлением, которое прошло в одном из ночных клубов.После грандиозного и веселого концерта Наташа Королева, сидя на подоконнике в номере своего отеля, стала свидетельницей красивого салюта. Данное действие она запечатлела на камеру и поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram.