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Наташа Королева показала в Instagram, как наблюдает за салютом в Новокузнецке

Знаменитая российская актриса Наташа Королева в своем блоге Instagram показала подписчикам короткий видеоролик, где с подоконника отеля наблюдает за салютом. Несмотря на то, что на улице 33 градуса мороза, артистка осталась в восторге от Новокузнецка.
Наташа Королева показала в Instagram, как наблюдает за салютом в Новокузнецке

Многие представители шоу-бизнеса в данный период времени загружены предновогодними съемками и корпоративами, в их число входит и Наташа Королева. Певица отправилась в холодный город Новокузнецк, чтобы порадовать зрителей своим выступлением, которое прошло в одном из ночных клубов.

После грандиозного и веселого концерта Наташа Королева, сидя на подоконнике в номере своего отеля, стала свидетельницей красивого салюта. Данное действие она запечатлела на камеру и поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:39

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