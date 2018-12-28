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В США представлен спасающий от передозировки наркотиками браслет

В США университетом Карнеги-Меллона представлен спасающий от передозировки наркотиками браслет. Устройство может вызвать скорую помощь в случае недостатка кислорода в крови.
В США представлен спасающий от передозировки наркотиками браслет

HopeBand, разработанный университетом Питсбурга, отслеживает состояние организма владельца в реальном времени. Выглядит аппарат, как смарт-часы, и имеет в себе несколько светодиодов, лучи которых проникают сквозь кожу. Пульсоксиметрические датчики отслеживают уровень кислорода, что при передозировке становится критическим.

Если индикатор начинает зашкаливать, браслет следит за изменениями 10 секунд. В случае опасности HopeBand мигает ярким красным светом и дистанционно связывается со службой спасения. Медики получат текстовое сообщение с точным местоположением пациента и его показаниями.

Студенты, разработавшие прототип устройства, собираются раздать несколько штук желающим бесплатно. Если HopeBand заинтересует многих, изобретатели начнут продавать его по 16-20 долларов.

Возможно, усовершенствованный аппарат станут массово применять в сфере здравоохранения. Отметим, что в этом году в США ежедневно погибали 115 человек от передозировки болеутоляющими препаратами или наркотиками.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:09

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