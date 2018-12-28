Татьяна Терешина поздравила маленькую дочь в Instagram с днем рождения

Вчера дочка Татьяны Терешиной, участницы группы Hi-Fi, отпраздновала свой первый юбилей. Девочке исполнилось 5 лет. Российская исполнительница написала в Instagram теплые и нежные слова в адрес любимой наследницы. Она поблагодарила маленькую дочку за то, что пять лет назад она появилась на свет. Татьяна Терешина не скрывает, что ждала, когда Арис сама признается маме в любви.Артистка вспомнила забавные моменты, связанные с дочкой. Особенно ярко запомнилось звезде, что девочка родилась с черными глазами и густыми черными волосами, а один глаз у малышки был припухшим. Исполнительница сначала подумала, что ребенок будет не особенно красивым, но, как выяснилось, Арис так "шифровалась". Никогда звездная мама не забудет, как "500 раз снимала со стола" дочку и столько же тормошила и трясла девочку вниз головой, чтобы высыпать монеты и другие мелкие предметы изо рта любознательной девочки. Эти воспоминания очень дороги звезде.Певица признается, что сейчас девочка с пацанским характером иногда становится милой. Арис называет Татьяну Терешину не мамой, а исключительно "мамочкой", что очень радует артистку. Дочка часто обнимает знаменитую родительницу и признается в любви.Поклонники экс-участницы Hi-Fi присоединились к поздравлениям кумира и оставили множество положительных комментариев: "С днём рождения маленькая прекрасная Арис", "Поздравляем вас и вашу доченьку !!! Желаем здоровья, счастья и удачи на всём жизненном пути!!!", "Наши поздравления!!!!! Обнимаем крепко и желаем всего самого лучшего", "Сказочная девочка, с Днем рождения".