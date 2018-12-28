АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 78.39 USD 68.88
Курс валют на 28.12.2018

Татьяна Терешина поздравила маленькую дочь в Instagram с днем рождения

Известная певица и фотомодель Татьяна Терешина забавно поздравила маленькую дочь в Instagram с днем рождения. Знаменитость рассказала поклонникам о достижениях своей "ураган-девочки" Арис.

Татьяна Терешина поздравила маленькую дочь в Instagram с днем рождения

Вчера дочка Татьяны Терешиной, участницы группы Hi-Fi, отпраздновала свой первый юбилей. Девочке исполнилось 5 лет. Российская исполнительница написала в Instagram теплые и нежные слова в адрес любимой наследницы. Она поблагодарила маленькую дочку за то, что пять лет назад она появилась на свет. Татьяна Терешина не скрывает, что ждала, когда Арис сама признается маме в любви.

Артистка вспомнила забавные моменты, связанные с дочкой. Особенно ярко запомнилось звезде, что девочка родилась с черными глазами и густыми черными волосами, а один глаз у малышки был припухшим. Исполнительница сначала подумала, что ребенок будет не особенно красивым, но, как выяснилось, Арис так "шифровалась". Никогда звездная мама не забудет, как "500 раз снимала со стола" дочку и столько же тормошила и трясла девочку вниз головой, чтобы высыпать монеты и другие мелкие предметы изо рта любознательной девочки. Эти воспоминания очень дороги звезде.

Певица признается, что сейчас девочка с пацанским характером иногда становится милой. Арис называет Татьяну Терешину не мамой, а исключительно "мамочкой", что очень радует артистку. Дочка часто обнимает знаменитую родительницу и признается в любви.

Поклонники экс-участницы Hi-Fi присоединились к поздравлениям кумира и оставили множество положительных комментариев: "С днём рождения маленькая прекрасная Арис", "Поздравляем вас и вашу доченьку !!! Желаем здоровья, счастья и удачи на всём жизненном пути!!!", "Наши поздравления!!!!! Обнимаем крепко и желаем всего самого лучшего", "Сказочная девочка, с Днем рождения".



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко накопили на
Татьяна Терешина поздравила маленькую дочь в
В США представлен спасающий от передозировки
На Первом канале покажут масштабный
СМИ нашли сходство в стиле одежды Меган Маркл и
Супруга Стаса Михайлова Инна пришла на балет
В России создали новые современные очки 3D для
Звезда «Дома-2» Валерий Блюменкранц дал несколько
Игорь Корнелюк рассказал о похудении и правильном
Мария Максакова похвасталась оказанным ей
Певец Султан Ураган рассказал журналистам о своем
Анастасию Ивлеву втянули в скандал с мошенниками
Промсвязьбанк подвел итоги акции «Бизнес-шопинг»
Instagram Ксении Бородиной перешагнул отметку в
Ученые предложили переработать новогодние ёлки
Розалия Райсон рассказала подписчикам правду о
ВЦИОМ выяснил, какое кино предпочитает смотреть
Лариса Гузеева дала характеристику Бари Алибасову
Ильдар Узбеков: «Признание самбо олимпийским
Пользователи Сети считают шоу Навки «Аленький
Стефания Маликова оказалась в центре скандала
Учёные раскрыли целебные свойства земли
Особую версию McLaren 720S посвятили первой
Анна Хилькевич опубликовала в Instagram забавный
На Украине покажут социальную рекламу о
Лера Кудрявцева сорвалась со строгой диеты перед
Toyota показала специальный пикап версии Hilux
Глафира Тарханова рассказала о своей личной жизни
Звезда "Кадетства" Александр Головин скрыл
Аналитики назвали биткоин самым провальным
Просмотреть все новости