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В России создали новые современные очки 3D для управления роботами

В России социалисты создали новые современные очки 3D, которые предназначаются для управления специальными роботами. Данное устройство предоставит возможность людям быстрее отдавать команды роботизированной технике на определённом расстоянии.

В России создали новые современные очки 3D для управления роботами


С помощью таких очков операторы получат возможность смотреть глазами роботов. В данном случае будет достигнут эффект так называемого полного погружения оператора в обстановку, которая его окружает. За счёт этого он сможет принимать решения, управляя роботами на определённых расстояниях. Благодаря очкам операторы будут способны точно распознавать различного рода цели, быстро ориентироваться на окружающей местности. Данное устройство разработал холдинг «Швабе», который входит в государственную корпорацию «Ростех».

В свою очередь очки станут эффективным гаджетом непосредственно для роботизированного современного комплекса. Специалисты уже трудятся над его созданием, а также скоро будет создано место для сотрудников. Создание новинки фирма анонсировала летом этого года.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:32

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