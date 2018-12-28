Супруга Стаса Михайлова Инна пришла на балет «Щелкунчик» со старшей дочерью

Недавно Инна Михайлова в преддверии Нового года посетила Большой театр в компании старшей наследницы Евы. Мать и дочь выбрали для визита в Большой театр элегантные и эффектные наряды.Своими впечатлениями от просмотра спектакля избранница Стаса Михайлова поделилась с многочисленными поклонниками в Instagram. Инна не стала объяснять, почему в культурное учреждение пришла только со старшей дочерью. Вероятно, не все в семье Михайловых любят театральные постановки.Фолловеры не могли не заметить, что мама и дочь выглядят на снимке как ровесницы: "Две красавицы,счастья вам пусть новый год удачу принесет", "Какие красивые!!! А платья!!!!! Инна, Ваше какое шикарное!!!!! И новогодний Щелкунчик!!!! Сразу чувствуется приближение праздника!!!! ", "Красотки, как сестры", "Как Вы прекрасны пример женственности и утонченности", "Это доченька Инны?". Поклонники порадовались за звездных дам и поздравили их с наступающим главным праздником страны.