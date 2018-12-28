Игорь Корнелюк рассказал о похудении и правильном питании в Instagram

Корнелюк похвастался, что смог сбросить лишний вес, поскольку в последние годы следит за собой и не переедает. Такое решение не является заслугой его близких, ведь им не приходится заставлять отца семейства ограничивать себя. Исполнитель хочет быть стройным и бодрым, чтобы как можно дольше давать концерты и творить для поклонников его музыкального творчества.Корнелюку не понадобились особенные моральные усилия над собой: по его мнению, достаточно захотеть. Артист признаётся, что мечтает о внуках, однако его единственный сын Антон не спешит заводить потомство. Певец шутит, что в молодости ему следовало родить больше наследников, однако времена были трудными.В отличие от многих эстрадных коллег, в свои годы Корнелюк не спешит появляться в СМИ и на скандальных телешоу. Внимания преданных фанатов музыканту хватает. Старые поклонники до сих пор с радостью посещают концерты автора любимых советских хитов.