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Игорь Корнелюк рассказал о похудении и правильном питании в Instagram

Игорь Корнелюк рассказал о своём похудении, правильном питании и поддержании физической формы в Instagram. Певец считает, что для заботы о здоровье достаточно этого захотеть.
Игорь Корнелюк рассказал о похудении и правильном питании в Instagram

Корнелюк похвастался, что смог сбросить лишний вес, поскольку в последние годы следит за собой и не переедает. Такое решение не является заслугой его близких, ведь им не приходится заставлять отца семейства ограничивать себя. Исполнитель хочет быть стройным и бодрым, чтобы как можно дольше давать концерты и творить для поклонников его музыкального творчества.

Корнелюку не понадобились особенные моральные усилия над собой: по его мнению, достаточно захотеть. Артист признаётся, что мечтает о внуках, однако его единственный сын Антон не спешит заводить потомство. Певец шутит, что в молодости ему следовало родить больше наследников, однако времена были трудными.

В отличие от многих эстрадных коллег, в свои годы Корнелюк не спешит появляться в СМИ и на скандальных телешоу. Внимания преданных фанатов музыканту хватает. Старые поклонники до сих пор с радостью посещают концерты автора любимых советских хитов.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:16

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