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Мария Максакова похвасталась оказанным ей вниманием от Стаса Михайлова

Известный политический деятель и оперная певица Мария Максакова на своей страничке в Instagram опубликовала скриншот переписки со знаменитым певцом Стасом Михайловым, которая произошла в социальной сети Facebook. Судя по сообщениям, артист обратился к коллеге с просьбой.
Мария Максакова похвасталась оказанным ей вниманием от Стаса Михайлова
Пользователь, чья страница подписана именем знаменитого певца, сначала поздоровался с Марией Максаковой. Получив от нее короткий и лаконичный ответ, он обратился к ней с какой-то просьбой, которую певица не стала озвучивать. В комментариях она отметила, что с финансами сообщение не связано. Звезду удивило подобное обращение коллеги, поскольку лично они не знакомы.

Подписчики Марии Максаковой стали предупреждать кумира о фейковом аккаунте, который довольно часто можно встретить в социальных сетях. На что сама политик ответила, что у певца в друзьях присутствует множество звезд шоу-бизнеса с подтвержденным профилем. Кто-то из фолловеров отметил, что их не удивил такой поступок Михайлова, так как красота оперной дивы способна покорить звезд такого уровня.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:07

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