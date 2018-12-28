Мария Максакова похвасталась оказанным ей вниманием от Стаса Михайлова

Пользователь, чья страница подписана именем знаменитого певца, сначала поздоровался с Марией Максаковой. Получив от нее короткий и лаконичный ответ, он обратился к ней с какой-то просьбой, которую певица не стала озвучивать. В комментариях она отметила, что с финансами сообщение не связано. Звезду удивило подобное обращение коллеги, поскольку лично они не знакомы.Подписчики Марии Максаковой стали предупреждать кумира о фейковом аккаунте, который довольно часто можно встретить в социальных сетях. На что сама политик ответила, что у певца в друзьях присутствует множество звезд шоу-бизнеса с подтвержденным профилем. Кто-то из фолловеров отметил, что их не удивил такой поступок Михайлова, так как красота оперной дивы способна покорить звезд такого уровня.