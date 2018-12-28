Певец Султан Ураган рассказал журналистам о своем пути к славе





Султан Хажироко, он же Султан Ураган исполнил песню о сельской дискотеке, за короткое время набравшую на YouTube 85 млн. пользовательских просмотров. Певец даже предположить не мог, что его композиция станет настоящим хитом. Он предполагал, что просто запишет песню в стиле регги. Мурат Тхагалегов, приглашенный Султаном Ураганом прекрасно дополнил работу, исполнив припевы.Артист с гордостью сообщил журналистам, что клип на песню "На дискотеку" смогли увидеть больше половины граждан страны. А дуэт с Муратом Тхагалеговым получился прекрасным. Султана Урагана стали узнавать на улицах и останавливать для совместных селфи. По мнению артиста, повышенное внимание поклонников является частью жизни любого представителя шоу-бизнеса.