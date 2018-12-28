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Анастасию Ивлеву втянули в скандал с мошенниками

Известную телеведущую и блогера Анастасию Ивлеву втянули в скандал с мошенниками. Собственник интернет-магазина в Оренбурге обратился к представителям теледивы с заказом. Однако оказалось, что бизнесмен заплатил за рекламу мошенникам, а сама теледива причастие к случившемуся отрицает.
Анастасию Ивлеву втянули в скандал с мошенниками
Он нашел контакты представителей Анастасии Ивлевой (Василий и Евгений) на ее официальной странице в профиле Instagram. Евгений связался с заказчиком через месенджер WhatsApp. В переписке он указал сумму (250 тыс. рублей) и отправил бизнесмену реквизиты для оплаты, отметив, что рекламный ролик будет опубликован в 16.00. Однако после того, как средства были перечислены, собеседник пропал. Обманутый собственник отправился в ближайшее отделение милиции и написал заявление, а сотрудники подчеркнули, что это чистой воды мошенничество. Позднее с предпринимателем связался Евгений и заявил, что его WhatsApp был взломан, а денег он не получал.
Анастасию Ивлеву втянули в скандал с мошенниками

Также с пострадавшей особой вышел на связь еще один, якобы таким же образом обманутый бизнесмен. Он тоже перевел мошенникам такую же сумму, отметив, что раньше работал с Ивлевой и всегда все было хорошо. Когда о случившемся узнала сама телеведущая, то в своем аккаунте Instagram рассказала подписчикам, что какой-то интернет-магазин пытается пиариться за счет ее имени. А также в stories опубликовала текст, где сказано, что она работает только через заключение договора и просит не верить мошенникам.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:53

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