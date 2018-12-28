Ученые предложили переработать новогодние ёлки на компоненты для красок и подсластителей





Университет Шеффилда нашёл полезное применение хвойным иголкам, оставшимся от высохших ёлок. Аспирант Синтия Карти отметила, что деревья содержат до 85 процентов лигноцеллюлозы, которая бесполезна для биоэнергетики, однако может подходить для химической промышленности.Сложный полимер с помощью глицерина разделяется на простые соединения в жидком и твёрдом состояниях. Сотрудники университета получили "биомасло" из фенола, глюкозы и уксусной кислоты. Данные вещества используются для красок, клея и даже пищевых подсластителей.Карти считает, что в химической отрасли найдётся применение для твёрдых отходов. Например, иголки годятся для наполнителей лотков в виде щепок, которые насыпают домашним питомцам.Рост популярности искусственных ёлок из пластика сопряжён с вредом экологии. Выброшенные живые деревья также выделяют диоксид углерода, негативно сказываясь на природе. Будущий проект Карти и её коллег призван уменьшить в Великобритании "углеродный след".