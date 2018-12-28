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Лариса Гузеева дала характеристику Бари Алибасову в Instagram

Знаменитая российская актриса недавно дала характеристику своему другу и продюсеру музыкального коллектива "На-на" Бари Алибасову в Instagram. Лариса Гузеева опубликовала в личном блоге совместный снимок с артистом. Она уверена, что все, кого любит Бари - под надежной защитой.

Лариса Гузеева дала характеристику Бари Алибасову в Instagram

Телеведущая Лариса Гузеева знает Бари Алибасова не один год. Знаменитость очень уважает продюсера за активную жизненную позицию. В Instagram теледива показала фанатам фото, где позирует с Бари Алибасовым. Лариса Гузеева подписала пост, назвав Бари - "горячим сердцем". Лидии Шукшиной очень повезло с заботливым и надежным супругом, считает звезда.

Поклонники не остались в стороне и поддержали любимую актрису, оставив массу положительных комментариев: "Какая ж Вы...шикарная!!!!", "Союз красавицы и шкодного(но очень милого по мальчишески) мужчины.", "И вы за него спрятались", "Он и правда, дурашливый, но чертовски обаятельный человек)))) А вы- Неповторимая!!!!! Это дорогого стоит!!!!".



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:25

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