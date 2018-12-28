Пользователи Сети считают шоу Навки «Аленький цветочек» лучше спектакля Евгения Плющенко

Посмотреть ледовое шоу Татьяны Навки пришли Валентин Юдашкин с семьей, поп-король эстрады Филипп Киркоров со своими детьми (Мартин и Алла-Виктория), Ани Лорак с дочерью Софией, Николай Басков и другие. Конечно, поддержать свою супругу пришел и Дмитрий Песков в сопровождении их общей дочери Елизаветы. С кем пришла не премьеру Яна Рудковская - неизвестно, но по слухам, она пришла не просто так, а решила оценить шоу коллеги. Ведь не так давно она со своим супругом Евгением Плющенко презентовала собственное шоу под названием «Лебединое озеро».Многие зрители в Сети отметили, что представление Татьяны Навки явно выигрывает по сравнению с шоу четы Плющенко и Рудковской. Зрители оценили профессионально установленный свет, декорации, красивые номера и качественно подобранную музыку. Кто-то из мужчин сравнил шоу Евгения Плющенко с самодеятельностью. Еще одна зрительница написала, что получила массу удовольствия от увиденного на льду в «Мегаспорте».