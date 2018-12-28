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Пользователи Сети считают шоу Навки «Аленький цветочек» лучше спектакля Евгения Плющенко

Знаменитая российская фигуристка Татьяна Навка не так давно открыла двери в ледовый дворец «Мегаспорт», где несколько месяцев проходили ее многочисленные репетиции ледового шоу «Аленький цветочек». Его посетили многие представители шоу-бизнеса, включая продюсера Яну Рудковскую, у которой также недавно состоялась премьера «Лебединого озера» на льду. Однако многие зрители отмечают, что представление фигуристки оказалось намного качественнее, что также относится к пользователям Сети.
Пользователи Сети считают шоу Навки «Аленький цветочек» лучше спектакля Евгения Плющенко

Посмотреть ледовое шоу Татьяны Навки пришли Валентин Юдашкин с семьей, поп-король эстрады Филипп Киркоров со своими детьми (Мартин и Алла-Виктория), Ани Лорак с дочерью Софией, Николай Басков и другие. Конечно, поддержать свою супругу пришел и Дмитрий Песков в сопровождении их общей дочери Елизаветы. С кем пришла не премьеру Яна Рудковская - неизвестно, но по слухам, она пришла не просто так, а решила оценить шоу коллеги. Ведь не так давно она со своим супругом Евгением Плющенко презентовала собственное шоу под названием «Лебединое озеро».

Многие зрители в Сети отметили, что представление Татьяны Навки явно выигрывает по сравнению с шоу четы Плющенко и Рудковской. Зрители оценили профессионально установленный свет, декорации, красивые номера и качественно подобранную музыку. Кто-то из мужчин сравнил шоу Евгения Плющенко с самодеятельностью. Еще одна зрительница написала, что получила массу удовольствия от увиденного на льду в «Мегаспорте».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:11

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