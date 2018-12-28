Стефания Маликова оказалась в центре скандала из-за денег и бикини





Дизайнер не получила ответа от Стефании Маликовой и решила переключиться на представителя российского шоу-бизнеса. Москвичка написала певцу в Instagram, где объяснила произошедшую ситуацию. Однако никакой реакции со стороны Дмитрия Маликова не последовало.Девушка собралась с духом и оставила публикацию в микроблоге певца ещё раз, надеясь получить свои деньги. Она сообщила, что владеет магазином купальников и весь товар является её ручной работой. Полгода назад Стефания Маликова взяла 5 купальников общей стоимостью 27 тыс. рублей. Дизайнер призналась звезде, что его наследница поначалу выходила на связь, но в последнее время стала игнорировать сообщения бизнес-леди.Пока нельзя сказать, правдивая эта история или просто является очередной провокацией звездного семейства. Дмитрий Маликов и его 18-летняя дочь пока никак не комментируют такие известия.