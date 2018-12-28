Учёные раскрыли целебные свойства земли ирландских друидов





Университет Свонси взял образцы земли в Западном Фермане в северной части Ирландии, чтобы больше узнать о её особенностях. Ещё в XIX веке народная медицина предписывала класть горсть такой почвы в мешок и держать девять дней рядом с очагом болезни либо класть больному под подушку. Это помогало исцелиться от недуга, когда у людей не было доступа к лекарствам.Пол Дайсон провёл исследование земли друидов, найдя в ней новый вид стрептомицетов - борющихся с патогенами бактерий. Микроорганизму дали имя Streptomyces sp. myrophorea. Он способен существовать в высокощелочной среде и выдерживать гамма-облучение, от которого человек бы погиб.Бактерия блокирует рост 4 из 6 опасных патогенов, входящих в группу ESKAPE. Антибиотики в данном виде микроорганизмов уничтожают инфекцию и могут быть полезны даже сейчас, если учёным удастся вывести и очистить их для дальнейшего применения в медицине.Дайсон отметил, что в Ирландии успели найти и другие бактерии с похожими целебными свойствами. Их подробно изучат в лабораторных условиях.