Анна Хилькевич опубликовала в Instagram забавный семейный снимок с мужем и дочерью

Анна Хилькевич с мужем и их общей дочерью Марией находятся в отпуске в Таиланде. Актриса решила поделиться с подписчиками кусочком своего счастья и хорошего настроения, опубликовав смешную фотографию. Однако на ней можно увидеть счастливые лица только Хилькевич и ее супруга, а вот лицо Маши закрыто при помощи грустного мема. Под постом она написала так: «Лицо» Машеньки как бы просит не обращать внимания на неё, а просто порадоваться милой семейной фотокарточке». Звезда добавила, что пока не получается делать фотографии, где помещаются все члены семьи, опровергнув таким образом слухи о разводе.Читатели ее блога разделились на два лагеря, первый критиковал Хилькевич за то, что она скрывает лицо дочери, хотя ее имя уже всем известно. А другие наоборот, посоветовали актрисе не вестись на поводу у злых людей, и не исполнять их прихоти.