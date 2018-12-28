На Украине покажут социальную рекламу о европейских ценностях





Эмине Джапарова, являющаяся первым заместителем министра информационной политики, рассказала, что новые социальные ролики созданы для того, чтобы познакомить граждан Украины с Европой и ее ценностями. По словам Эмине, европейская Украина начинается с каждого, и это может проявляться даже в обычных бытовых вещах.В съемках "европейских" роликов приняли участие такие представители украинского шоу-бизнеса как: группа "Время и Стекло", коллектив Потапенко "MOZGI", а также Мишель Андраде. Реклама появится на телеканалах, в кинотеатрах, а также в Сети.