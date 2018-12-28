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На Украине покажут социальную рекламу о европейских ценностях

На Украине скоро покажут социальную рекламу о европейских ценностях. В Министерстве информационной политики страны уже подготовили соответствующие ролики. Главной целью проекта является изменение сознания украинцев в широком обществе.

На Украине покажут социальную рекламу о европейских ценностях

Эмине Джапарова, являющаяся первым заместителем министра информационной политики, рассказала, что новые социальные ролики созданы для того, чтобы познакомить граждан Украины с Европой и ее ценностями. По словам Эмине, европейская Украина начинается с каждого, и это может проявляться даже в обычных бытовых вещах.

В съемках "европейских" роликов приняли участие такие представители украинского шоу-бизнеса как: группа "Время и Стекло", коллектив Потапенко "MOZGI", а также Мишель Андраде. Реклама появится на телеканалах, в кинотеатрах, а также в Сети.



 
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Политика
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:31

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