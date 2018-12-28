АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 78.39 USD 68.88
Курс валют на 28.12.2018

Татьяна Владимировна Рапунцель перед Новым годом кардинально сменила образ

Многие зрители считают, что телепроект «Дом-2» вредит молодым и привлекательным девушкам, которые приходят в периметр за отношениями.

И дело не только в том, что большинство из них зарабатывает позорную славу, но и в том, что все они добираются до бесплатных услуг пластических хирургов, косметологов и других мастеров красоты, полностью лишаясь своего первоначального облика и становясь похожими друг на друга.

Татьяна Владимировна Рапунцель перед Новым годом кардинально сменила образ

А вот для более зрелых представительниц прекрасного пола реалити-шоу становится тем местом, где они приобретают вторую молодость и возможность выглядеть просто великолепно. Самым ярким примером этого утверждения стала Ирина Александровна Агибалова, которую рекламные косметологи и стилисты сделали совершенно другой женщиной.

Сейчас бьюти-эксперименты проводит над собой Татьяна Владимировна Рапунцель, которая пришла на телестройку, чтобы помогать Оле с дочкой и Алене с беременностью. Многие зрители, увидев то, как выглядит женщина, начали смеяться, и даже прозвали ее «Укупником», но сейчас все изменилось.

Татьяна Владимировна Рапунцель перед Новым годом кардинально сменила образ

Сначала над образом Татьяны Владимировны хорошо поработала экс-участница «Дома-2» Алена Ашмарина. Она сделала ей стильное окрашивание и нарастила длинные локоны, однако не убрала челку, которая, по мнению публики, ей очень не шла. Впрочем, мама Рапунцелей все равно стала выглядеть гораздо лучше, поэтому старание Ашмариной были оценены по достоинству.

Татьяна Владимировна Рапунцель перед Новым годом кардинально сменила образ

А несколько дней назад женщина вновь решила кардинально сменить свой внешний вид. Судя по всему, она прислушалась к советам зрителей и избавилась от челки. Более того, она выкрасилась в белый цвет и сделала удлиненное каре, что привело к тому, что ее лицо стало выглядеть гораздо моложе.

Пользователи Сети довольны результатами изменений и желают ей больше не проводить эксперименты, а стараться всегда придерживаться теперешнего образа.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лера Кудрявцева сорвалась со строгой диеты перед
Toyota показала специальный пикап версии Hilux
Глафира Тарханова рассказала о своей личной жизни
Звезда "Кадетства" Александр Головин скрыл
Аналитики назвали биткоин самым провальным
Toyota собирается представить публике концепт
Уфологи: Земля подвергается метеоритным атакам
Психологи назвали идеи для для романтических
Татьяна Владимировна Рапунцель перед Новым годом
Ксения Бородина расспросила младшую дочь про её
Учёные: Люди смещают внимание к верхнему глазу
«Советское шампанское» признано самым
Певица Слава раскритиковала благотворительные
Компания Land Rover испытывает новую версию
Рассекречен документ с планами СССР по созданию
Специалисты Nissan для спорткара GT-R разработали
Ученые вернули единственного в мире
Юлия Ковальчук в Instagram показала селфи без
Доходы от трансляции шоу "Голос. Перезагрузка"
Рустам Солнцев показал ретро-видео, где Водонаева
В Бразилии обнаружили редчайшую в мире птицу
Наталья Бордо после выписки из клиники подвела
Компания Valve анонсировала ставшие лидерами
Стилист Руслан Громов рекомендует для праздника
"Дом-2": Арсен Чачанидзе устроил потасовку на
Марина Африкантова и Роман Капаклы повздорили
Валентина Талызина рассказала о подготовке к
Ольга Орлова прямо в эфире интересовалась
Ученые составили ТОП-6 самых необычных
Станислав Садальский вспомнил о чуде во время
Просмотреть все новости