Татьяна Владимировна Рапунцель перед Новым годом кардинально сменила образ

И дело не только в том, что большинство из них зарабатывает позорную славу, но и в том, что все они добираются до бесплатных услуг пластических хирургов, косметологов и других мастеров красоты, полностью лишаясь своего первоначального облика и становясь похожими друг на друга.А вот для более зрелых представительниц прекрасного пола реалити-шоу становится тем местом, где они приобретают вторую молодость и возможность выглядеть просто великолепно. Самым ярким примером этого утверждения стала Ирина Александровна Агибалова, которую рекламные косметологи и стилисты сделали совершенно другой женщиной.Сейчас бьюти-эксперименты проводит над собой Татьяна Владимировна Рапунцель, которая пришла на телестройку, чтобы помогать Оле с дочкой и Алене с беременностью. Многие зрители, увидев то, как выглядит женщина, начали смеяться, и даже прозвали ее «Укупником», но сейчас все изменилось.Сначала над образом Татьяны Владимировны хорошо поработала экс-участница «Дома-2» Алена Ашмарина. Она сделала ей стильное окрашивание и нарастила длинные локоны, однако не убрала челку, которая, по мнению публики, ей очень не шла. Впрочем, мама Рапунцелей все равно стала выглядеть гораздо лучше, поэтому старание Ашмариной были оценены по достоинству.А несколько дней назад женщина вновь решила кардинально сменить свой внешний вид. Судя по всему, она прислушалась к советам зрителей и избавилась от челки. Более того, она выкрасилась в белый цвет и сделала удлиненное каре, что привело к тому, что ее лицо стало выглядеть гораздо моложе.Пользователи Сети довольны результатами изменений и желают ей больше не проводить эксперименты, а стараться всегда придерживаться теперешнего образа.