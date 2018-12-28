АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 78.39 USD 68.88
Курс валют на 28.12.2018

Toyota показала специальный пикап версии Hilux Black Rally Edition

Toyota продемонстрировала специальный пикап версии Hilux Black Rally Edition, доработанный компанией TRD. Авто наделили рядом внешних отличий базовой модификации пикапа.

Toyota показала специальный пикап версии Hilux Black Rally Edition


Транспортное средство должно дебютировать в 2019 году. Презентация состоится в рамках токийского автосалона. Представители спортивного подразделения концерна раньше продемонстрировали агрессивную версию гибридного авто Toyota Prius. Специалисты теперь взялись за специальную версию Hilux. Авто наделили чёрными колёсными дисками, хромированными патрубками выхлопной системы, фирменными шильдиками TRD. Кузов машины окрашен в красный цвет. Дизайн авто отличается наличием специальных брызговиков TRD.

Есть вероятность, что пакет доработок специалистов спецподразделения Toyota будет доступным на территории Японии.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лера Кудрявцева сорвалась со строгой диеты перед
Toyota показала специальный пикап версии Hilux
Глафира Тарханова рассказала о своей личной жизни
Звезда "Кадетства" Александр Головин скрыл
Аналитики назвали биткоин самым провальным
Toyota собирается представить публике концепт
Уфологи: Земля подвергается метеоритным атакам
Психологи назвали идеи для для романтических
Татьяна Владимировна Рапунцель перед Новым годом
Ксения Бородина расспросила младшую дочь про её
Учёные: Люди смещают внимание к верхнему глазу
«Советское шампанское» признано самым
Певица Слава раскритиковала благотворительные
Компания Land Rover испытывает новую версию
Рассекречен документ с планами СССР по созданию
Специалисты Nissan для спорткара GT-R разработали
Ученые вернули единственного в мире
Юлия Ковальчук в Instagram показала селфи без
Доходы от трансляции шоу "Голос. Перезагрузка"
Рустам Солнцев показал ретро-видео, где Водонаева
В Бразилии обнаружили редчайшую в мире птицу
Наталья Бордо после выписки из клиники подвела
Компания Valve анонсировала ставшие лидерами
Стилист Руслан Громов рекомендует для праздника
"Дом-2": Арсен Чачанидзе устроил потасовку на
Марина Африкантова и Роман Капаклы повздорили
Валентина Талызина рассказала о подготовке к
Ольга Орлова прямо в эфире интересовалась
Ученые составили ТОП-6 самых необычных
Станислав Садальский вспомнил о чуде во время
Просмотреть все новости