Toyota показала специальный пикап версии Hilux Black Rally Edition





Транспортное средство должно дебютировать в 2019 году. Презентация состоится в рамках токийского автосалона. Представители спортивного подразделения концерна раньше продемонстрировали агрессивную версию гибридного авто Toyota Prius. Специалисты теперь взялись за специальную версию Hilux. Авто наделили чёрными колёсными дисками, хромированными патрубками выхлопной системы, фирменными шильдиками TRD. Кузов машины окрашен в красный цвет. Дизайн авто отличается наличием специальных брызговиков TRD.Есть вероятность, что пакет доработок специалистов спецподразделения Toyota будет доступным на территории Японии.