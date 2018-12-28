Ксения Бородина расспросила младшую дочь про её мужа

Девушка в Instagram часто радует своих фанатов различными снимками и видеороликами, где можно наблюдать за жизнью её семьи.В одной из последних публикаций Ксюша выложила ролик, где со своей младшей дочкой Теоной играет на игрушечной кухне. Кстати, играет с ним и папа Курбан Омаров.Ребёнок "готовит" родителям, а они задают дочери различные вопросы. Мать неоднократно спрашивает Тею про ее "мужа", но та словно не слышит этих вопросов.Малышка показывает только пупсика, но про "мужа" не говорит ни словечка, чем веселит родителей, и на следующий вопрос Ксении "Где твой муж" Курбан со своего места отвечает: "Я его съел".Кстати, видно, что Курбану не очень нравится такая "девчачья" игра, и он по-своему одергивает Бородину, говоря, что ребёнок не знает, что такое муж.