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Звезда "Кадетства" Александр Головин скрыл внебрачную дочь

Звезда "Кадетства" и фильма "Ёлки" Александр Головин скрыл от публики внебрачную дочь. Мать ребёнка с помощью Екатерины Гордон планирует подать в суд на алименты.
Звезда "Кадетства" Александр Головин скрыл внебрачную дочь

Бывшая танцовщица TODES Светлана Белогурова рассказала общественности о своей 8-месячной дочке Оливии, которую родила от Головина. Познакомились знаменитости во время съёмок фильма "Крымские каникулы" год назад. В курсе романа были многие приятели пары, однако актёр поспешил бросить беременную подругу, сделав вид, что не знает её.

В апреле родилась девочка, которую Головин также не признал. Деньгами отец семье не помогает и не хочет слышать об алиментах. Ради воспитания Оливии Белогурова прекратила танцевальную карьеру, став диджеем и стилистом.

Молодая мать не стыдится открыто рассказывать о своём чаде и внебрачных отношениях. Отчаявшись решить вопрос мирно, экс-возлюбленная Головина обратилась к Гордон, которая стала готовить материалы в суд.

По словам адвоката, доказать отцовство будет просто, ведь у Белогуровой есть общие с актёром фотографии, переписка и свидетельства друзей. Сам артист никогда за свои 29 лет в браке не состоял и о личной жизни предпочитает молчать.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:00

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