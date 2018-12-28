Звезда "Кадетства" Александр Головин скрыл внебрачную дочь
Звезда "Кадетства" и фильма "Ёлки" Александр Головин скрыл от публики внебрачную дочь. Мать ребёнка с помощью Екатерины Гордон планирует подать в суд на алименты.
Бывшая танцовщица TODES Светлана Белогурова рассказала общественности о своей 8-месячной дочке Оливии, которую родила от Головина. Познакомились знаменитости во время съёмок фильма "Крымские каникулы" год назад. В курсе романа были многие приятели пары, однако актёр поспешил бросить беременную подругу, сделав вид, что не знает её.
В апреле родилась девочка, которую Головин также не признал. Деньгами отец семье не помогает и не хочет слышать об алиментах. Ради воспитания Оливии Белогурова прекратила танцевальную карьеру, став диджеем и стилистом.
Молодая мать не стыдится открыто рассказывать о своём чаде и внебрачных отношениях. Отчаявшись решить вопрос мирно, экс-возлюбленная Головина обратилась к Гордон, которая стала готовить материалы в суд.
По словам адвоката, доказать отцовство будет просто, ведь у Белогуровой есть общие с актёром фотографии, переписка и свидетельства друзей. Сам артист никогда за свои 29 лет в браке не состоял и о личной жизни предпочитает молчать.
Бывшая танцовщица TODES Светлана Белогурова рассказала общественности о своей 8-месячной дочке Оливии, которую родила от Головина. Познакомились знаменитости во время съёмок фильма "Крымские каникулы" год назад. В курсе романа были многие приятели пары, однако актёр поспешил бросить беременную подругу, сделав вид, что не знает её.
В апреле родилась девочка, которую Головин также не признал. Деньгами отец семье не помогает и не хочет слышать об алиментах. Ради воспитания Оливии Белогурова прекратила танцевальную карьеру, став диджеем и стилистом.
Молодая мать не стыдится открыто рассказывать о своём чаде и внебрачных отношениях. Отчаявшись решить вопрос мирно, экс-возлюбленная Головина обратилась к Гордон, которая стала готовить материалы в суд.
По словам адвоката, доказать отцовство будет просто, ведь у Белогуровой есть общие с актёром фотографии, переписка и свидетельства друзей. Сам артист никогда за свои 29 лет в браке не состоял и о личной жизни предпочитает молчать.
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:00