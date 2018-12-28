Звезда "Кадетства" Александр Головин скрыл внебрачную дочь

Бывшая танцовщица TODES Светлана Белогурова рассказала общественности о своей 8-месячной дочке Оливии, которую родила от Головина. Познакомились знаменитости во время съёмок фильма "Крымские каникулы" год назад. В курсе романа были многие приятели пары, однако актёр поспешил бросить беременную подругу, сделав вид, что не знает её.В апреле родилась девочка, которую Головин также не признал. Деньгами отец семье не помогает и не хочет слышать об алиментах. Ради воспитания Оливии Белогурова прекратила танцевальную карьеру, став диджеем и стилистом.Молодая мать не стыдится открыто рассказывать о своём чаде и внебрачных отношениях. Отчаявшись решить вопрос мирно, экс-возлюбленная Головина обратилась к Гордон, которая стала готовить материалы в суд.По словам адвоката, доказать отцовство будет просто, ведь у Белогуровой есть общие с актёром фотографии, переписка и свидетельства друзей. Сам артист никогда за свои 29 лет в браке не состоял и о личной жизни предпочитает молчать.