Певица Слава раскритиковала благотворительные фонды олигархов и их пиар в Instagram

Слава высказала свое негодование из-за того, что «сильные мира сего» просят деньги у населения на помощь больным детям и прикрываются благотворительными фондами. Вот только стоимость пары сережек их жен равносильна стоимости аппарата МРТ. Она отметила, что настоящую помощь оказывают тихо, и не делают из этого пиар. Под постом певица написала так: «Если меня заблокируют, то я точно права! Просто бесит, спать не могу».Читатели блога Славы поддержали своего кумира и поблагодарили за такой крик души. Однако многие отметили, что кроме народа никому нет дела до больных детей, поэтому отправлять смс не перестанут. Многие усомнились в истинном участии олигархов в благотворительности, как таковой.