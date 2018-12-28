Певица Слава раскритиковала благотворительные фонды олигархов и их пиар в Instagram
Знаменитая российская певица Слава (Анастасия Сланевская) в своем блоге Instagram опубликовала короткий видеоролик, где высказала свое мнение, касательно олигархов и их благотворительных фондов, которые пиарятся за счет больных детей. По ее мнению, богатым людям должно быть стыдно просить деньги у обычных людей.
Слава высказала свое негодование из-за того, что «сильные мира сего» просят деньги у населения на помощь больным детям и прикрываются благотворительными фондами. Вот только стоимость пары сережек их жен равносильна стоимости аппарата МРТ. Она отметила, что настоящую помощь оказывают тихо, и не делают из этого пиар. Под постом певица написала так: «Если меня заблокируют, то я точно права! Просто бесит, спать не могу».
Читатели блога Славы поддержали своего кумира и поблагодарили за такой крик души. Однако многие отметили, что кроме народа никому нет дела до больных детей, поэтому отправлять смс не перестанут. Многие усомнились в истинном участии олигархов в благотворительности, как таковой.
Слава высказала свое негодование из-за того, что «сильные мира сего» просят деньги у населения на помощь больным детям и прикрываются благотворительными фондами. Вот только стоимость пары сережек их жен равносильна стоимости аппарата МРТ. Она отметила, что настоящую помощь оказывают тихо, и не делают из этого пиар. Под постом певица написала так: «Если меня заблокируют, то я точно права! Просто бесит, спать не могу».
Читатели блога Славы поддержали своего кумира и поблагодарили за такой крик души. Однако многие отметили, что кроме народа никому нет дела до больных детей, поэтому отправлять смс не перестанут. Многие усомнились в истинном участии олигархов в благотворительности, как таковой.