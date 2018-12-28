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Toyota собирается представить публике концепт интерьера беспилотного автомобиля

Японская фирма Toyota в рамках выставки потребительской современной электроники CES планирует представить концептуальную версию беспилотного авто. Данное мероприятие пройдёт в Лас-Вегасе.

Toyota собирается представить публике концепт интерьера беспилотного автомобиля


В основном акцент в рамках презентации сделают на «умный» интерьер новой версии. Toyota Boshoky, поставляющая автомобильные компоненты, продемонстрирует публике концепт салона, который имеет четвёртый и пятый уровень автономности. В число самых оригинальных современных разработок вошла адаптивная система климат-контроля, которая регулирует температуру вокруг всех пассажиров. Стоит отметить также массу доступных регулировок автомобильных сидений, автоматически подбирающихся под позы, а также телосложения пользователей. Оригинальную концепцию назвали ACES - Active Comfort Engaging Space. Речь идёт о целом комплексе технологических различных разработок, контролирующих автономно физическое, а также эмоциональное состояние людей, задействовав их разные органы чувств за счёт музыки, запахов либо изображений.

CES Toyota планирует также показать MOOX. Речь идёт о небольшом компактном авто на два пассажира. Данное транспортное средство можно использовать как офис либо место для развлечений за счёт передовых технологий виртуальной реальности.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:47

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