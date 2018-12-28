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Уфологи: Земля подвергается метеоритным атакам из-за вторжения людей на другие планеты

Уфологи считают, что Космический разум Вселенной бомбардирует Землю астероидами за попытку людей изучать другие планеты. Специалисты нашли закономерность между запуском космических аппаратов на Марс и падениями астероидов на Землю.
Уфологи: Земля подвергается метеоритным атакам из-за вторжения людей на другие планеты

Так, после приземления зонда NASA MRO на поверхность Марса в феврале 2013 года произошло падение метеорита Челябинск, вызвавшее множество разрушений инфраструктуры. Затем после приземления аппарата InSight, опять же на поверхность Красной планеты, в Хабаровском крае упал метеорит, снесший сопку и заваливший ее обломками реку. Правда специалисты до сих пор спорят, было это последствие импактного события или землетрясения.

Кроме того, участились вспышки на Солнце. Уфологи полагают, что это связано с участившимися сближениями космических аппаратов со звездой Солнечной системы. Все указывает на то, что Космический разум недоволен деятельностью людей, считая, что те слишком любознательны и им рано стремиться к новым знаниям. А за неповиновение они будут расплачиваться метеоритными атаками.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:39

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