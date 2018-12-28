«Советское шампанское» признано самым отвратительным игристым вином





Так, самым лучшим игристым вином в плане технологии производства и вкусовых качеств было признано Moёt & Chandon. Оно же было названо и самым вкусным, следом за ним расположилось вино марки «Новый Светъ», а вот расхваленный в рамках «Винного гида России» «Абрау-Дюрсо» оказался слишком простым и не вызывал никаких эмоций.Исключительно отрицательные отзывы получило «Советское шампанское». Исследователи отметили, что при изготовлении этого напитка была нарушена технология производства и не учитывались стандарты ГОСТа, поэтому в вине присутствовал недопустимый диоксид углерода. Кроме того, оно оказалось самым отвратительным на вкус. У марки «Новый Светъ» аналогичным образом была обнаружена массовая концентрация титруемых кислот. Это говорило о том, что вино готовили из некачественного сырья. Остальные бренды получили незначительные замечания к качеству.