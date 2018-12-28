Психологи назвали идеи для для романтических свиданий на новогодние праздники





Идеальным вариантом для романтического рандеву в преддверии Нового года станет посещение катка, отметили эксперты. Сейчас открыто множество катков, где можно покружить под музыку. А глинтвейн или горячий чай чудесно согреют в зимний вечер и добавят градуса в флирт. Не нужно бояться падений, так как это только поможет паре сблизиться и установить доверительную связь.Ещё одна идея - совместное посещение театра. Зимой в культурных заведениях можно насладиться новогодними спектаклями, а потом активно обсуждать постановку и делиться впечатлениями. Первое свидание в театре всегда настраивает на романтику, особенно, когда избранница выбирает для визита ослепительный наряд.Планетарий с тайнами бездонного космоса, Млечного Пути, загадочной Венерой способен покорить сердце любой девушки. Где, как не в нем можно загадать заветное желание, наблюдая звездопад.Очень впечатляет зимняя фотосессия. Подарить любимой настоящую новогоднюю сказку - задача для сильных и преданных мужчин. Все вокруг создает идеальную атмосферу для красивых и нежных кадров.Психологи также считают, что для рандеву отлично подойдет страстное танго, максимально сокращающее расстояние между людьми, а также экстремальные виды спорта и кофейные посиделки. Прекрасно будет совместить эти идеи для того, чтобы произвести впечатление на любимую, подводят итоги специалисты.