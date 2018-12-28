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Психологи назвали идеи для для романтических свиданий на новогодние праздники

Психологи назвали несколько идей для романтических свиданий на новогодние праздники. Специалисты уверены, что рекомендации прекрасно помогут влюбленным узнать друг друга получше и провести время с пользой.

Психологи назвали идеи для для романтических свиданий на новогодние праздники

Идеальным вариантом для романтического рандеву в преддверии Нового года станет посещение катка, отметили эксперты. Сейчас открыто множество катков, где можно покружить под музыку. А глинтвейн или горячий чай чудесно согреют в зимний вечер и добавят градуса в флирт. Не нужно бояться падений, так как это только поможет паре сблизиться и установить доверительную связь.

Ещё одна идея - совместное посещение театра. Зимой в культурных заведениях можно насладиться новогодними спектаклями, а потом активно обсуждать постановку и делиться впечатлениями. Первое свидание в театре всегда настраивает на романтику, особенно, когда избранница выбирает для визита ослепительный наряд.

Планетарий с тайнами бездонного космоса, Млечного Пути, загадочной Венерой способен покорить сердце любой девушки. Где, как не в нем можно загадать заветное желание, наблюдая звездопад.

Очень впечатляет зимняя фотосессия. Подарить любимой настоящую новогоднюю сказку - задача для сильных и преданных мужчин. Все вокруг создает идеальную атмосферу для красивых и нежных кадров.
Психологи назвали идеи для для романтических свиданий на новогодние праздники

Психологи также считают, что для рандеву отлично подойдет страстное танго, максимально сокращающее расстояние между людьми, а также экстремальные виды спорта и кофейные посиделки. Прекрасно будет совместить эти идеи для того, чтобы произвести впечатление на любимую, подводят итоги специалисты.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:28

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