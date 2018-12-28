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Компания Land Rover испытывает новую версию Defender

Представители Land Rover рассказали о внедорожных испытаниях новой версии Defender. Авто новой генерации британские специалисты тестируют в лесах на территории Северной Америки в экстремальных условиях.

Компания Land Rover испытывает новую версию Defender


Defender презентуют через несколько месяцев. Данное мероприятие должно пройти в ходе празднования семидесятилетнего юбилея марки. Внедорожник во многом унифицируют с нынешним Discovery. Новая генерация авто выйдет в двух вариациях с различной колесной базой. Раньше сообщалось, что транспортное средство оснастят новым кузовом — пикап. Поздней на авторынок должна выйти полностью электрическая модификация. В моторную гамму Defender войдут «четверки» семейства Ingenium. Возможно появление бензиновых моторов, трёхлитровых и пятилитровых моторов V6, а также V8. Речь также идёт о гибридных силовых установках. Моторы будут работать с восьмиступенчатой трансмиссией и полным приводом.

Модель будут производить в стенах автозавода, расположенного на территории словацкого города Нитра. Транспортное средство должно поступить в продажу не ранее 2020 года.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:00

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