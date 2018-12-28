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Учёные: Люди смещают внимание к верхнему глазу при наклоне головы собеседника

Учёные выяснили, что люди по какой-то причине смещают внимание к верхнему глазу при наклоне головы собеседника, на которого они смотрят. Также левая сторона лица интересует мозг больше, нежели правая.
Учёные: Люди смещают внимание к верхнему глазу при наклоне головы собеседника

Калифорнийский университет провёл несколько экспериментов, фиксируя внимание людей, которые пытались определись чужие эмоции при наклоне головы. Ранее учёные уже наблюдали феномен "левостороннего смещения взгляда", обоснованный работой веретенообразной извилины, отвечающей за распознавание лиц.

Если голова собеседника стоит прямо, большинство людей будет смотреть на левый глаз. Однако учёные не знали, как на это влияет наклон в ту или иную сторону. Автор исследования Николас Давыденко пригласил 15 студентов, внимание которых считывал с помощью особого прибора - айтрекера.

Добровольцев попросили взглянуть на меняющиеся лица на экране, быстро определяя эмоции. Если головы стояли прямо, студенты тут же направляли взгляд на левый глаз. Однако при наклоне вправо или влево их уже интересовал тот глаз, который находился выше.

Давыденко предположил, что такая особенность мозга обосновывается удобством восприятия. Явлению дали название "смещение к верхнему глазу". В дальнейшем учёные проверят, как наклон головы влияет на общение людей.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:14

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