Рассекречен документ с планами СССР по созданию межпланетной телесвязи





Созданием телесвязи занимались ученые, работавшие на научной базе «Плутон», находившейся вблизи крымского города-курорта Евпатория. Помимо возможности осуществления межпланетной телесвязи специалисты решали вопросы, связанные с обеспечением телефонии, фототелеграфа и радиосвязи между Землей и иными планетами Солнечной системы.Кроме того, в недрах комплекса разрабатывались технологии, позволявшие поддерживать связь с космонавтами в пилотируемых ими кораблях. Упоминался в документе бортовой комплекс, который астрофизики намеревались отправить на Луну, Марс или Венеру. Также на базе «Плутон» велось наблюдение за всеми межпланетными станциями, запущенными в космос СССР. В 1989 году из-за недостаточного финансирования было принято решение закрыть базу.