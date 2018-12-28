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Рассекречен документ с планами СССР по созданию межпланетной телесвязи

В СССР ученые занимались разработкой технологий, позволявших осуществлять межпланетную телесвязь. К таким выводам пришли специалисты, изучившие документ, датированный 1961 годом, в котором речь велась об освоении космического пространства.
Рассекречен документ с планами СССР по созданию межпланетной телесвязи

Созданием телесвязи занимались ученые, работавшие на научной базе «Плутон», находившейся вблизи крымского города-курорта Евпатория. Помимо возможности осуществления межпланетной телесвязи специалисты решали вопросы, связанные с обеспечением телефонии, фототелеграфа и радиосвязи между Землей и иными планетами Солнечной системы.

Кроме того, в недрах комплекса разрабатывались технологии, позволявшие поддерживать связь с космонавтами в пилотируемых ими кораблях. Упоминался в документе бортовой комплекс, который астрофизики намеревались отправить на Луну, Марс или Венеру. Также на базе «Плутон» велось наблюдение за всеми межпланетными станциями, запущенными в космос СССР. В 1989 году из-за недостаточного финансирования было принято решение закрыть базу.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:55

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