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Юлия Ковальчук в Instagram показала селфи без макияжа

Знаменитая российская певица Юлия Ковальчук в своем блоге Instagram поделилась со своими подписчиками селфи без макияжа. Поклонники на высшем уровне оценили внешность кумира.
Юлия Ковальчук в Instagram показала селфи без макияжа

Юлия Ковальчук полным ходом готовится к новогодним праздникам. Во время упаковки новогодних подарков для своих близких людей она решила повторить тренд многих знаменитостей, и сфотографировала себя без капли макияжа на лице. На фоне красиво наряженной ели певица показала фолловерам естественную красоту. Под постом «блестящая» призналась о новогоднем настроении, которое подбирается к ней все ближе и ближе. За окнами звезды много снега, а из колонки звучит рождественский Michael Buble.

Юлия Ковальчук поинтересовалась у читателей своего блога, как у них обстоят дела с предновогодней суетой и настроением. Многие поспешили оценить внешность своего кумира, отметив, что она обладает не искусственной красотой, а без макияжа выглядит на все 100%.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:29

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