Юлия Ковальчук в Instagram показала селфи без макияжа

Юлия Ковальчук полным ходом готовится к новогодним праздникам. Во время упаковки новогодних подарков для своих близких людей она решила повторить тренд многих знаменитостей, и сфотографировала себя без капли макияжа на лице. На фоне красиво наряженной ели певица показала фолловерам естественную красоту. Под постом «блестящая» призналась о новогоднем настроении, которое подбирается к ней все ближе и ближе. За окнами звезды много снега, а из колонки звучит рождественский Michael Buble.Юлия Ковальчук поинтересовалась у читателей своего блога, как у них обстоят дела с предновогодней суетой и настроением. Многие поспешили оценить внешность своего кумира, отметив, что она обладает не искусственной красотой, а без макияжа выглядит на все 100%.