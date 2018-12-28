"Дом-2": Арсен Чачанидзе устроил потасовку на свадьбе Черно и Оганесяна
Многочисленные болельщики и такого популярного телепроекта "Дом-2" уже завтра, 29 декабря могут своими глазами посмотреть на свадьбу Александры Черно и Иосифа Оганесяна.
Ну не могло торжество такой скандальной парочки пройти без каких-либо инцидентов.
Сами гости рассказывают о многочисленных инцидентах, одним из которых была драка одного из участников реалити шоу Арсена Чачанидзе.
Анонс эфира демонстрирует, как между Арсеном и Миленой Безбородовой прямо на улице возникла ссора. После этого представитель сильной половины человечества нисколько не смущаясь поднял руку на девушку Алексея Безуса, который немедленно вмешался в конфликт и, что называется, понеслось.
Коллектив попытался разнять парней, однако Чачанидзе разошёлся и ударил кого-то ещё. Серьёзных травм в бою никто не получил, но молодые люди ещё долгое время пыжились и бросались друг на дружку.
Ну, а какая нормальная свадьба без драки?
Ну не могло торжество такой скандальной парочки пройти без каких-либо инцидентов.
Сами гости рассказывают о многочисленных инцидентах, одним из которых была драка одного из участников реалити шоу Арсена Чачанидзе.
Анонс эфира демонстрирует, как между Арсеном и Миленой Безбородовой прямо на улице возникла ссора. После этого представитель сильной половины человечества нисколько не смущаясь поднял руку на девушку Алексея Безуса, который немедленно вмешался в конфликт и, что называется, понеслось.
Коллектив попытался разнять парней, однако Чачанидзе разошёлся и ударил кого-то ещё. Серьёзных травм в бою никто не получил, но молодые люди ещё долгое время пыжились и бросались друг на дружку.
Ну, а какая нормальная свадьба без драки?