Марина Африкантова и Роман Капаклы повздорили из-за дизайна квартиры
Недавно Романа Капаклы признали на телестройке «Человеком года» и в подарок молодой человек получил квартиру в Москве. Именно личное жилье стало причиной его ссоры с возлюбленной Мариной Африкантовой.
Как стало известно, получив квартиру, пара тут же начала строить планы по поводу дизайна их будущего семейного гнездышка и в этом вопросе вкусы Марины и Романа оказались противоположными.
Африкантова мечтает оформить жилище в розовых оттенках «квартиры для принцессы», а Роман предпочитает в интерьере темные тона с обилием черных колеров.
Супруги серьезно повздорили по вопросу дизайна квартиры, но так как им пришлось срочно улететь на Сейшелы, то вопрос остался открытым. Единственное, в чем пара пришла к согласию - это обзавестись французским бульдогом, а вот чьи вкусы по оформлению интерьера возьмут верх - покажет время.
Поклонники «Дом-2» не исключают, что Капаклы получив личную жилплощадь, вообще разорвет отношения с Мариной, которая намного старше его, и обратит свое внимание на молодых девчонок.
Как стало известно, получив квартиру, пара тут же начала строить планы по поводу дизайна их будущего семейного гнездышка и в этом вопросе вкусы Марины и Романа оказались противоположными.
Африкантова мечтает оформить жилище в розовых оттенках «квартиры для принцессы», а Роман предпочитает в интерьере темные тона с обилием черных колеров.
Супруги серьезно повздорили по вопросу дизайна квартиры, но так как им пришлось срочно улететь на Сейшелы, то вопрос остался открытым. Единственное, в чем пара пришла к согласию - это обзавестись французским бульдогом, а вот чьи вкусы по оформлению интерьера возьмут верх - покажет время.
Поклонники «Дом-2» не исключают, что Капаклы получив личную жилплощадь, вообще разорвет отношения с Мариной, которая намного старше его, и обратит свое внимание на молодых девчонок.