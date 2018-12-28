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Марина Африкантова и Роман Капаклы повздорили из-за дизайна квартиры

Недавно Романа Капаклы признали на телестройке «Человеком года» и в подарок молодой человек получил квартиру в Москве. Именно личное жилье стало причиной его ссоры с возлюбленной Мариной Африкантовой.

Как стало известно, получив квартиру, пара тут же начала строить планы по поводу дизайна их будущего семейного гнездышка и в этом вопросе вкусы Марины и Романа оказались противоположными.

Марина Африкантова и Роман Капаклы повздорили из-за дизайна квартиры

Африкантова мечтает оформить жилище в розовых оттенках «квартиры для принцессы», а Роман предпочитает в интерьере темные тона с обилием черных колеров.

Супруги серьезно повздорили по вопросу дизайна квартиры, но так как им пришлось срочно улететь на Сейшелы, то вопрос остался открытым. Единственное, в чем пара пришла к согласию - это обзавестись французским бульдогом, а вот чьи вкусы по оформлению интерьера возьмут верх - покажет время.

Марина Африкантова и Роман Капаклы повздорили из-за дизайна квартиры

Поклонники «Дом-2» не исключают, что Капаклы получив личную жилплощадь, вообще разорвет отношения с Мариной, которая намного старше его, и обратит свое внимание на молодых девчонок.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:29

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