Марина Африкантова и Роман Капаклы повздорили из-за дизайна квартиры





Как стало известно, получив квартиру, пара тут же начала строить планы по поводу дизайна их будущего семейного гнездышка и в этом вопросе вкусы Марины и Романа оказались противоположными.Африкантова мечтает оформить жилище в розовых оттенках «квартиры для принцессы», а Роман предпочитает в интерьере темные тона с обилием черных колеров.Супруги серьезно повздорили по вопросу дизайна квартиры, но так как им пришлось срочно улететь на Сейшелы, то вопрос остался открытым. Единственное, в чем пара пришла к согласию - это обзавестись французским бульдогом, а вот чьи вкусы по оформлению интерьера возьмут верх - покажет время.Поклонники «Дом-2» не исключают, что Капаклы получив личную жилплощадь, вообще разорвет отношения с Мариной, которая намного старше его, и обратит свое внимание на молодых девчонок.