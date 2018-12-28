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Специалисты Nissan для спорткара GT-R разработали высокотехнологичный умный брелок

Специалисты Nissan для спорткара версии GT-R разработали невероятный ключ. Высокотехнологичный умный брелок может не только открывать автомобильные двери.

Специалисты Nissan для спорткара GT-R разработали высокотехнологичный умный брелок


В свою очередь овальный корпус ключа является сенсорным экраном, переключающимся между определёнными режимами отображения данных. На базовой раскладке отображается информация, заблокировано ли авто, а также, на какое время будет запущен мотор. В случае другого режима брелок обеспечит запуск двигателя дистанционно. Третий режим позволяет произвести установку температуры в салоне. На умном ключе отображается информация о состоянии машины. На другой конфигурации экрана демонстрируется уровень масла. С него можно запросить данные о дате очередного ТО авто. На ключе имеются обычные кнопки, обеспечивающие открывание и закрывание дверей багажника. В случае потери авто на парковке при помощи новинки можно подать звуковой сигнал.

Версию Nissan GT-R новой генерации начнут продавать до 2025 года. Авто также оснастят массой прочих современных технологий.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:44

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