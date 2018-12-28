Доходы от трансляции шоу "Голос. Перезагрузка" пойдут на благотворительность





Миллионы зрителей с нетерпением ждут выхода нового выпуска теле-шоу "Голос. Перезагрузка". Полуфинал можно будет увидеть уже сегодня, 28 декабря в 21.30. Все полученные от партнеров и в ходе зрительского голосования финансы "Первый телеканал" направит в благотворительный фонд, помогающий людям с инсультом. Екатерина Милова, возглавляющая "ОРБИ", заявила, что от этого заболевания страдают не только люди преклонного возраста, но и граждане от 30 до 40 лет, а также дети. Инсульт, по словам директора, одна из наиболее распространенных причин смертности в России.Финальный выпуск шоу "Голос. Перезагрузка" выйдет в прямой эфир в Новом году - 1 января. Зрителям предстоит выбрать победителя популярного проекта, отдав за подходящего кандидата свои голоса. Финансы, полученные от показа, организаторы намерены передать в фонд "Измени одну жизнь", поддерживающий детей-сирот.