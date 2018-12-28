Ученые вернули единственного в мире орангутана-альбиноса в дикую природу
После окончания реабилитационного периода орангутана-альбиноса по кличке Альба отпустили обратно в дикую природу. Альба является единственным орангутаном, у которого было зафиксировано отсутствие меланина, из-за этого самка имела белый окрас, голубую радужку глаз и красные зрачки.
Впервые орангутана-альбиноса в тяжелом состоянии обнаружили весной 2017 года неподалеку от деревни Танггиранг, находящейся в индонезийской провинции Центральный Калимантан. Ученые отправили самку в фонд спасения орангутанов Борнео на реабилитацию.
Под наблюдением специалистов орангутан-альбинос провел почти два года — 20 месяцев. Ученые отмечают, что альбинизм у таких крупных и социальных зверей снижает шансы на выживание. Из-за странного окраса к самке могли агрессивно относиться ее сородичи, поэтому, когда ее нашли, она находилась в тяжелом состоянии. Эксперты продолжат следить за ее состоянием и успехами возвращения в естественную среду обитания, но в случае возникновения угрозы для жизни они вернут орангутана обратно в приют.
Впервые орангутана-альбиноса в тяжелом состоянии обнаружили весной 2017 года неподалеку от деревни Танггиранг, находящейся в индонезийской провинции Центральный Калимантан. Ученые отправили самку в фонд спасения орангутанов Борнео на реабилитацию.
Под наблюдением специалистов орангутан-альбинос провел почти два года — 20 месяцев. Ученые отмечают, что альбинизм у таких крупных и социальных зверей снижает шансы на выживание. Из-за странного окраса к самке могли агрессивно относиться ее сородичи, поэтому, когда ее нашли, она находилась в тяжелом состоянии. Эксперты продолжат следить за ее состоянием и успехами возвращения в естественную среду обитания, но в случае возникновения угрозы для жизни они вернут орангутана обратно в приют.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:38