В Бразилии обнаружили редчайшую в мире птицу топаколо





Впервые за много лет в лесах Бразилии показалась самка топаколо, которые тщательно скрываются от глаз людей. Вид характеризуется тёмным окрасом, хохолком у клюва, длинным хвостом и средними размерами. Обитают птицы на 952 гектарах бразильского леса в штате Минас-Жерайс. В заповеднике скрываются не только топаколо, но и другие редкие виды пернатых.Впервые птиц обнаружили ещё в 1830-е, однако затем до 1920-х животные скрывались. Предпоследним столкновением с топаколо стал 1995 год, а 12 и 14 декабря 2018-го наблюдателям попалась одна самка.Орнитологи подозревают, что в популяции могло остаться всего несколько особей, поэтому их так тяжело отследить. Птицам угрожают хищники, частые лесные пожары и вырубка деревьев.Экологи намерены искусственно восстановить численность топаколо, если выяснится, что вид действительно погибает. Буквально из пары особей уже удалось вывести группу сейшельских дроздовиков и американских журавлей, которые могли исчезнуть с лица Земли.