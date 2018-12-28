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В Бразилии обнаружили редчайшую в мире птицу топаколо

В Бразилии орнитологи обнаружили самую редкую птицу в мире - топаколо Штреземанна, которая считалась вымершей. Из популяции пернатых осталось всего несколько особей.
В Бразилии обнаружили редчайшую в мире птицу топаколо

Впервые за много лет в лесах Бразилии показалась самка топаколо, которые тщательно скрываются от глаз людей. Вид характеризуется тёмным окрасом, хохолком у клюва, длинным хвостом и средними размерами. Обитают птицы на 952 гектарах бразильского леса в штате Минас-Жерайс. В заповеднике скрываются не только топаколо, но и другие редкие виды пернатых.

Впервые птиц обнаружили ещё в 1830-е, однако затем до 1920-х животные скрывались. Предпоследним столкновением с топаколо стал 1995 год, а 12 и 14 декабря 2018-го наблюдателям попалась одна самка.

Орнитологи подозревают, что в популяции могло остаться всего несколько особей, поэтому их так тяжело отследить. Птицам угрожают хищники, частые лесные пожары и вырубка деревьев.

Экологи намерены искусственно восстановить численность топаколо, если выяснится, что вид действительно погибает. Буквально из пары особей уже удалось вывести группу сейшельских дроздовиков и американских журавлей, которые могли исчезнуть с лица Земли.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:07

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