В Бразилии обнаружили редчайшую в мире птицу топаколо
В Бразилии орнитологи обнаружили самую редкую птицу в мире - топаколо Штреземанна, которая считалась вымершей. Из популяции пернатых осталось всего несколько особей.
Впервые за много лет в лесах Бразилии показалась самка топаколо, которые тщательно скрываются от глаз людей. Вид характеризуется тёмным окрасом, хохолком у клюва, длинным хвостом и средними размерами. Обитают птицы на 952 гектарах бразильского леса в штате Минас-Жерайс. В заповеднике скрываются не только топаколо, но и другие редкие виды пернатых.
Впервые птиц обнаружили ещё в 1830-е, однако затем до 1920-х животные скрывались. Предпоследним столкновением с топаколо стал 1995 год, а 12 и 14 декабря 2018-го наблюдателям попалась одна самка.
Орнитологи подозревают, что в популяции могло остаться всего несколько особей, поэтому их так тяжело отследить. Птицам угрожают хищники, частые лесные пожары и вырубка деревьев.
Экологи намерены искусственно восстановить численность топаколо, если выяснится, что вид действительно погибает. Буквально из пары особей уже удалось вывести группу сейшельских дроздовиков и американских журавлей, которые могли исчезнуть с лица Земли.
Впервые за много лет в лесах Бразилии показалась самка топаколо, которые тщательно скрываются от глаз людей. Вид характеризуется тёмным окрасом, хохолком у клюва, длинным хвостом и средними размерами. Обитают птицы на 952 гектарах бразильского леса в штате Минас-Жерайс. В заповеднике скрываются не только топаколо, но и другие редкие виды пернатых.
Впервые птиц обнаружили ещё в 1830-е, однако затем до 1920-х животные скрывались. Предпоследним столкновением с топаколо стал 1995 год, а 12 и 14 декабря 2018-го наблюдателям попалась одна самка.
Орнитологи подозревают, что в популяции могло остаться всего несколько особей, поэтому их так тяжело отследить. Птицам угрожают хищники, частые лесные пожары и вырубка деревьев.
Экологи намерены искусственно восстановить численность топаколо, если выяснится, что вид действительно погибает. Буквально из пары особей уже удалось вывести группу сейшельских дроздовиков и американских журавлей, которые могли исчезнуть с лица Земли.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:07