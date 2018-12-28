Наталья Бордо после выписки из клиники подвела итоги уходящего года в Instagram

Считанные дни остаются до завершения года Собаки и многие представители шоу-бизнеса в личных аккаунтах социальных сетей делятся со своими подписчиками итогами пройденного этапа в 365 дней. Так поступила и Наталья Бардо. В Instagram она призналась, что не так давно перенесла сложную болезнь и только недавно выписалась из больницы. Теперь она чувствует себя хорошо. Что касается творческих побед, то здесь она побеждала в большей степени саму себя. Но самым сложным, оказалось, научиться в первую очередь уделять время себе, слышать свои желания, и обращать внимание на проблемы со здоровьем. Ведь до сих пор актрисе сложно ответить кому-то отказом, так как она от природы готова работать сутками напролет. А еще она радует многих пунктуальностью и ответственностью. Подобное издевательство над собой стоило ей здоровья.Читатели блога Натальи Бардо стали допрашивать своего кумира, о каком именно недуге идет речь, однако никаких комментариев актриса давать не намерена. Многие фолловеры пожелали ей крепкого здоровья и легкого восстановления сил.