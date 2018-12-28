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Наталья Бордо после выписки из клиники подвела итоги уходящего года в Instagram

Известная российская актриса Наталья Бардо в своем блоге Instagram решила подвести итоги уходящего 2018 года. После серьезных проблем со здоровьем артистка решила внимательнее к нему относиться и уделять больше времени себе, но не стала озвучивать подробности, выписавшись из клиники.
Наталья Бордо после выписки из клиники подвела итоги уходящего года в Instagram

Считанные дни остаются до завершения года Собаки и многие представители шоу-бизнеса в личных аккаунтах социальных сетей делятся со своими подписчиками итогами пройденного этапа в 365 дней. Так поступила и Наталья Бардо. В Instagram она призналась, что не так давно перенесла сложную болезнь и только недавно выписалась из больницы. Теперь она чувствует себя хорошо. Что касается творческих побед, то здесь она побеждала в большей степени саму себя. Но самым сложным, оказалось, научиться в первую очередь уделять время себе, слышать свои желания, и обращать внимание на проблемы со здоровьем. Ведь до сих пор актрисе сложно ответить кому-то отказом, так как она от природы готова работать сутками напролет. А еще она радует многих пунктуальностью и ответственностью. Подобное издевательство над собой стоило ей здоровья.

Читатели блога Натальи Бардо стали допрашивать своего кумира, о каком именно недуге идет речь, однако никаких комментариев актриса давать не намерена. Многие фолловеры пожелали ей крепкого здоровья и легкого восстановления сил.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:00

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