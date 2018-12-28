Ольга Орлова прямо в эфире интересовалась интимной жизнью Рапунцелей
Скандальная парочка «Дома-2» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко вновь в центре внимания. На этот раз темой для ссоры супругов стала их интимная близость, регулярностью которой прямо в эфире поинтересовалась ведущая Ольга Орлова.
Во время «Тет-а-тет» ведущая спросила в лоб у Рапунцель о сексе, на что молодая мама ответила, что не отказывает в супружеской близости Дмитрию и секс у них был несколько дней назад.
Орлова не поверила участнице телестройки и этим очень заинтересовала зрителей, которые предположили, что камеры наблюдения стоят в будуарах домовцев, и потому операторы могут круглосуточно отслеживать занятия своих подопечных.
На вопрос о бурном сексе, Рапа ответила хихикая что он был два дня назад, на что Орлова безапелляционно заявила, что девушка врет и секса между Рапунцель и Дмитренко нет уже очень длительное время.
Поклонникам «Дом-2» стало стыдно за Орлову, которая «вместе со всей аппаратной» подглядывает за «хомячками» и ждет очередной темы для эфира.
Во время «Тет-а-тет» ведущая спросила в лоб у Рапунцель о сексе, на что молодая мама ответила, что не отказывает в супружеской близости Дмитрию и секс у них был несколько дней назад.
Орлова не поверила участнице телестройки и этим очень заинтересовала зрителей, которые предположили, что камеры наблюдения стоят в будуарах домовцев, и потому операторы могут круглосуточно отслеживать занятия своих подопечных.
На вопрос о бурном сексе, Рапа ответила хихикая что он был два дня назад, на что Орлова безапелляционно заявила, что девушка врет и секса между Рапунцель и Дмитренко нет уже очень длительное время.
Поклонникам «Дом-2» стало стыдно за Орлову, которая «вместе со всей аппаратной» подглядывает за «хомячками» и ждет очередной темы для эфира.