Компания Valve анонсировала ставшие лидерами продаж игры в текущем году
Представители компании Valve анонсировали ставшие лидерами продаж игры в текущем году. Они распределили их на 4 категории.
Первая категория (золото) включает одиннадцать проектов. Сюда вошли «игрушки»: «Ведьмак 3: Дикая Охота», PlayerUnknown's Battlegrounds, Rocket League, Monster Hunter, GTA 5, а также другие. Во второй категории (серебро) оказались шестнадцать игр. Среди них большую прибыль смогли принести Final Fantasy XV, Dying Light, а также War Thunder. В число третьей категории (бронза) вошли такие проекты, как Farming Simulator и Hunt Shutdown. А вот «игрушки», которые побили все рекорды по продажам, вошли в категорию «платина». Сюда попали такие проекты, как: The Elder Scrolls Online, Monster Hunter: World, Dota 2, а также ряд других.
Предоставленный рейтинг включает «игрушки», вышедшие в текущем году и намного раньше. Издание «Слово и Дело» сообщает, что год выпуска не стал преградой для того, чтобы данные разработки стали успешными у пользователей.
Первая категория (золото) включает одиннадцать проектов. Сюда вошли «игрушки»: «Ведьмак 3: Дикая Охота», PlayerUnknown's Battlegrounds, Rocket League, Monster Hunter, GTA 5, а также другие. Во второй категории (серебро) оказались шестнадцать игр. Среди них большую прибыль смогли принести Final Fantasy XV, Dying Light, а также War Thunder. В число третьей категории (бронза) вошли такие проекты, как Farming Simulator и Hunt Shutdown. А вот «игрушки», которые побили все рекорды по продажам, вошли в категорию «платина». Сюда попали такие проекты, как: The Elder Scrolls Online, Monster Hunter: World, Dota 2, а также ряд других.
Предоставленный рейтинг включает «игрушки», вышедшие в текущем году и намного раньше. Издание «Слово и Дело» сообщает, что год выпуска не стал преградой для того, чтобы данные разработки стали успешными у пользователей.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:54