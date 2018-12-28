Звезда "Дома-2" Юлия Ефременкова отказалась от предложений и остаётся на ТНТ

Сначала побыв простой участницей, вскоре она получила предложение занять место Кати Жужи, которая якобы была уволена за то, что отказывалась от командировок.Сейчас ходит немало слухов, что Юлия хочет уйти из реалити-шоу. Сообщается, что Ефременковой уже сделали предложение несколько телевизионных каналов. И вот девушка уже успокоила своих поклонников.Она заявила, что канал ТНТ ей стал родным и перебираться на другой канал она не желает. Сегодня Юлию абсолютно устраивает работа в качестве ведущей "Дома-2", но она не исключает, что когда-то попробует себя и на других передачах канала.Правда, недоброжелатели уже отметили, что эти слухи пустила сама Ефременкова. Так своей "верностью и востребованностью" она якобы набивает себе цену.