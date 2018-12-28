Валентина Талызина рассказала о подготовке к Новому году





Сыгравшая подругу главной героини "Иронии судьбы" и озвучившая её вместо Барбары Брыльской Талызина ассоциируется у многих зрителей с любимой новогодней комедией. Сама звезда любит зимние праздники, которые отмечает в узком кругу семьи. Много лет подряд 83-летняя актриса наряжает к Новому году свою московскую квартиру, зовя в гости дочь Ксению и взрослую внучку Анастасию.Родных Талызина обязательно радует подарками, которые выбирает для них с большой любовью и заботой. Вопреки стереотипу, на столе артистки заливной рыбы не будет, зато домочадцев попотчуют запечённой уткой. Птицу Талызиной отправила близкая приятельница из Ростова, немало удивив подругу.Оливье знаменитость любит, но готовит по собственному необычному рецепту. В нём нет ни колбасы, ни мяса, зато можно найти тёртый корень петрушки, солёный и свежий огурцы и яблоко. Под бой курантов Талызина, как и многие россияне, сжигает бумажку с записанным там желанием, а пепел выпивает вместе с шампанским.